Microsoft neemt afscheid van Dynamics 365 HR-apps

Met het oog op de introductie van nieuwe applicaties voor Human Resources in 2020, zal Microsoft de ondersteuning van de bestaande Dynamics 365 Talent-apps beëindigen. Vanaf 1 februari 2022 zullen Dynamics 365 Talent: Onboard en Attract niet meer ondersteund worden, zo laat Microsoft weten.

Met de komst van het nieuwe Dynamics 365 Human Resources, is het nut van twee aparte apps volgens Microsoft verdwenen: Talent zal namelijk voortleven in de nieuwe variant. Klanten die al gebruikmaken van de huidige producten, zullen automatisch over worden gezet naar Human Resources, dat vanaf februari volgend jaar beschikbaar zal worden gemaakt.

Wie voorafgaand aan de komst van de nieuwe app nog een verlenging van Talent: Attract aangaat, kan nog gewoon gebruikmaken van de dienst. Ofwel tot aan 1 februari 2022, of tot het moment dat het contract verloopt. Tot die tijd zal Microsoft alleen ondersteuning bieden voor het weghalen van foutjes, maar geen extra functies toevoegen.

Overstap naar LinkedIn

Bij de bekendmaking van de einddatum wordt ook benadrukt dat toekomstige investeringen op het gebied van HR meer richting de services van LinkedIn zullen verschuiven. De Talent Hub van dat platform wordt aangehaald als interessante mogelijkheid voor partijen die nu gebruikmaken van Talent: Attract en Talent: Onboard.

Medio 2016 kocht Microsoft LinkedIn voor ruim 26 miljard dollar, waardoor het niet vreemd is dat men meer gebruik wil maken van de diensten die daar reeds worden aangeboden. Dat platform is volgens Microsoft uitermate geschikt voor werkgevers om te kiezen uit ruim een half miljard leden als er een positie moet worden ingevuld.

Gebruikers van alleen het standaard Dynamics 365: Talent hebben niets te vrezen, de 2020-versie van Dynamics 365 Human Resources zal namelijk automatisch op de plek van Talent komen.