Snowflake laat gebruikers direct in Microsoft-apps communiceren met data

Snowflake breidt zijn samenwerking met Microsoft uit door data-agents beschikbaar te maken binnen Microsoft 365 Copilot en Teams. Deze integratie stelt gebruikers in staat om direct met hun Snowflake-data te communiceren vanuit de Microsoft-applicaties die ze dagelijks gebruiken.

De integratie, die naar verwachting in juni 2025 algemeen beschikbaar komt, maakt gebruik van Snowflake Cortex AI. Het idee is dat zo AI-gedreven inzichten toegankelijk worden voor iedere gebruiker. Een medewerker kan vanuit Microsoft-tools bij de grote berg aan gestructureerde en ongestructureerde data in de AI Data Cloud van Snowflake.

Ontwikkelaars kunnen daarnaast deze features inzetten via REST API’s, om op maat gemaakte natural language-interfaces op te zetten tussen Microsoft 365-apps en data in Snowflake.

OpenAI-modellen beschikbaar in Cortex AI

De vernieuwde samenwerking gaat overigens een stapje verder dan enkel integratie van de Microsoft-productiviteitstools met Snowflake. Zo zullen ook OpenAI-modellen direct beschikbaar zijn in Snowflake Cortex AI. Deze integratie stelt bedrijven in staat om eenvoudig AI-apps en data-agents te bouwen binnen de beveiligde AI Data Cloud-omgeving.

De integratie van Azure OpenAI Service in Snowflake Cortex AI maakt het mogelijk voor organisaties om OpenAI-modellen te gebruiken voor het analyseren van audio, video en tekst in realtime.

Met deze integratie kunnen bedrijven OpenAI-modellen gebruiken binnen dezelfde governance-structuur als hun data. De beveiligde verbindingen worden gegarandeerd door diepe integraties met Microsoft Azure.

