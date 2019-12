Amazon begint rechtszaak tegen Trump vanwege JEDI-contract

Amazon heeft meer details bekendgemaakt over zijn aanklacht tegen president Trump, die “ongepaste druk” zou hebben uitgeoefend om het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-contract met het Pentagon aan Microsoft te geven in plaats van aan Amazon Web Services (AWS).

AWS heeft verder een reeks “schandelijke” fouten beschreven die het Amerikaanse ministerie van defensie zou hebben gemaakt. Dit betreft onder andere wijzigingen in het contract op het laatste moment, die het effect hadden dat unieke capabiliteiten van AWS over het hoofd werden gezien, en waardoor de prijs van AWS hoger werd en dichter bij Microsoft in de buurt kwam.

AWS roept volgens Silicon Angle op om het hele proces over te doen. “De afspraak met Microsoft moet worden geannuleerd en het DoD (Department of Defense) moet de voorstellen eerlijk en zonder enige directe of indirecte ongepaste beïnvloeding opnieuw beoordelen.”

Deel van grotere rechtszaak

Het JEDI-programma zal, verspreid over 10 jaar, in totaal een waarde hebben van zo’n 10 miljard dollar. De aanklacht van Amazon werd vorige maand ingediend als onderdeel van een grotere rechtszaak die het bedrijf tegen het DoD aan het voeren is. Het bedrijf stelt dat het aankoopproces van de afdeling voor JEDI werd ondermijnd door bemoeienis van Donald Trump, die dan ook meerdere keren is geciteerd in zijn kritiek op CEO Jeff Bezos. Bezos is daarnaast eigenaar van de Washington Post, een krant die zich regelmatig kritisch uitlaat over Trump.

Trump heeft volgens Amazon “herhaalde openbare en behind-the-scenes-aanvallen gelanceerd om het JEDI-contract naar een ander bedrijf te sturen. Dit om zijn, in zijn ogen, politieke vijand Jeffrey P. Bezos schade te berokkenen,” stelt Amazon. “De inzet is hoog. De vraag is of de president van de Verenigde Staten de begroting van het DoD moet kunnen gebruiken om zijn eigen persoonlijke en politieke doelen na te streven.”