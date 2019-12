Duitsland klopt bij Nederland aan om steun Europese ‘supercloud’

In gesprek met het Financieel Dagblad, roept de hoogste ambtenaar van het Duitse IT-beleid (Peter Bratt) Nederland op om de handen ineen te slaan en een Europese clouddienst op te zetten. Met het Gaia-X project moet er een alternatief ontstaan voor de veelgebruikte cloudplatformen AWS, Microsoft Azure en Google Cloud.

Met de komt van het netwerk Gaia-X, namen Duitsland en Frankrijk al het voortouw in het opzetten van een eigen clouddienst. Niet alleen om te voorkomen dat middels Amerikaanse wetten (de drie hyperscalers zijn Amerikaans) bepaalde data overhandigd moet worden, maar ook om het kostenplaatje beter te kunnen beheren. Overheden zouden volgens Braat ‘te afhankelijk zijn geworden’ van diensten van Amerikaanse techgiganten.

Europa versus Amerika?

In een reactie op de komst van Gaia laat Microsoft aan het FD weten dat het de keuze respecteert, maar waarschuwt ook voor nadelige gevolgen. De Amerikanen menen dat het ‘niet verstandig is’ om aan de hand van landsgrenzen te werken te gaan bij bepaalde diensten zoals de cloud. Ook heeft Microsoft geen al te hoge pet op van de expertise op het gebied van cloudoplossing; er wordt gesproken over een ‘onomkeerbare digitale achterstand van Europa’.

De Europese variant van clouds in de vorm van Gaia-X is niet nieuw: in het verleden werden al pogingen gedaan hetzelfde van de grond te krijgen op Europese bodem. Frankrijk deed in 2012 nog een dubbele poging een eigen dienst op te zetten en werkend te krijgen, maar Nummergy en Cloudwatt hadden beiden tekortkomingen waardoor de projecten faalden. Voor laatstgenoemde zal naar verwachting in 2020 het doek vallen.