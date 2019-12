Exact neemt Belgische WinBooks over

Het Nederlandse Exact neemt het Belgische WinBooks over. Beide bedrijven zijn leveranciers van software voor boekhouden en financieel beheer. Het Nederlandse Exact, dat een online cloudomgeving voor accountants ontwikkelde, lijft zijn Belgische sectorgenoot WinBooks in om zijn netwerk te vergroten.

Exact neemt het bedrijf over van de aandeelhouders van WinBooks, waaronder het onafhankelijke investeringsfonds Vectis. WinBooks is sinds 2000 actief in België en Luxemburg. In België telt het bedrijf zo’n 20.000 klanten. Vooral in Wallonië en Brussel is Winbooks een gewezen speler, en Exact kan op deze manier in heel België voet aan de grond krijgen, in plaats van vooral in Vlaanderen.

Voor Exact, dat is gevestigd in Delft, is België namelijk geen nieuw territorium. Al sinds 1989 is het in België actief, met 85 werknemers. Meer dan 66.000 bedrijven en 1.100 accounts maken gebruik van de Exact Online, de online werkomgeving van het bedrijf. Wereldwijd is Exact in zo’n honderd landen vertegenwoordigd, met een totaal aantal van 1.400 werknemers.

WinBooks blijft apart merk

WinBooks blijft na de overname als apart merk actief, maar dan binnen de Exact-groep. Daarmee blijft WinBooks zijn bestaande management- en bedrijfsstructuur behouden, waardoor de resultaten in België zonder onderbreking verder uit kunnen worden gebouwd.

Exact heeft met de overname de bedoeling om het netwerk van WinBooks-aanbieders bij de zuiderburen te gaan versterken. Dat moet specifiek een boost geven aan het bereik van Exact bij het midden- en kleinbedrijf in België.

“WinBooks is een vertrouwd en bekend merk in België, dat een strategische groeimarkt voor Exact is”, zegt Phill Robinson, CEO bij softwarebedrijf Exact. “We hebben de ambitie om onze omzet de komende vijf jaar te verdubbelen tot 500 miljoen euro. België maakt een essentieel onderdeel uit van onze strategie.