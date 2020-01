Google komt met premium support-optie voor clouddienst

In een poging aantrekkelijk te worden voor grote bedrijven, introduceert Google Cloud een nieuwe laag in de al langer bestaande reeks van opties voor de clouddienst. Premium Support richt zich met name op grote partijen die essentiële handelingen uitvoeren in de cloud en geen minuut zonder kunnen.

Voorheen was de Production-optie de beste (en duurste) optie en kon Google Cloud daar al mee beloven dat er bij problemen binnen een uur iemand bovenop zou zitten. Met Premium Support is dat aspect aanzienlijk opgekrikt naar een reactietijd van vijftien minuten, overzichtelijkere services en het hebben van een directe technisch accountmanager.

Afhankelijk van de hoeveel klanten per maand verbruiken, wordt de prijs van de dienst bepaald. Kijkend naar de invullijst op de site van Google Cloud waar kan worden aangegeven wat voor specs een bedrijf wil hebben, zal het in ieder geval niet goedkoop worden: met het minste van het minste kijk je al aan tegen dik tienduizend dollar per maand.

Google gaat strijd aan met Amazon Web Services en Microsoft

Door het bieden van een extra laag in de clouddiensten, hoopt Google wederom de strijd aan te kunnen gaan met grote concurrenten Amazon Web Services (AWS) en Microsoft. Beide partijen bieden ook cloudoplossing voor grote bedrijven, maar een reactietijd van een kwartier is iets waar die twee lastig mee kunnen concurreren.