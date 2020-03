Ctac neemt Oliver IT over

Ctac gaat 75 procent van de aandelen in Oliver overnemen, een specialist in integratie en softwareontwikkeling. De producten van Oliver vallen dan ook onder integratie, onder meer met web- en mobiele oplossingen.

Gerben Moerland en Martien Merks, respectievelijk CEO en mede-aandeelhouder van Oliver, blijven actief en behouden een minderheidsbelang in het bedrijf. Wel zijn er afspraken gemaakt over verwerving van het resterende minderheidsbelang over drie jaar. De verwachting is dat de overname van dat belang medio april 2020 wordt afgerond. Oliver zal daarbij als onafhankelijk onderdeel van de Ctac-groep blijven opereren.

Volgens Gerben Moerland, medeoprichter van Oliver, is de inzet van migratie naar cloudoplossingen een trend in de markt. Oliver biedt volgens hem kennis over de juiste integraties en expertise over apps op mobile. Met Ctac kan Oliver deze expertise op grotere schaal inzetten. De investering in Oliver past daarom volgens Ctac bij hun businessmodel en strategie voor de komende tijd.

Oliver bedient onder meer klanten als PostNL, Jumbo, Fluvius, KPN en Spie. Gerben Moerland, co-founder van Oliver laat weten: “Een enorme trend in de markt is de inzet van en migratie naar cloudoplossingen, wat kennis vraagt van de juiste integratie en app/mobiele expertise. Om als Oliver hier maximaal invulling aan te geven is samenwerking en schaalgrootte van belang. Ctac is voor ons een logische partij om strategisch mee samen te gaan.”

Tip: Ctac specialiseert zich in sap S/4HANA met eigen migratieroute vanaf ECC