Ctac specialiseert zich in SAP S/4HANA met eigen migratieroute vanaf ECC

Een van de grotere SAP-partners in Nederland is Ctac. Wij gingen met de dienstverlener in gesprek om te horen waarin het zich specialiseert, hoe het tegen de markt voor SAP ERP aankijkt en wat de uitdagingen zijn. Ctac wil naast een integratiepartner vooral een sparringpartner zijn. Wanneer kies je voor S/4HANA, wanneer niet en wanneer is het tijd om te migreren vanaf ECC?

We waren recent te gast bij Ctac om te praten met Hans Gootjes, enterprise architect bij Ctac. Hij geeft aan dat SAP voor Ctac een van de belangrijkste partners is. De meeste business wordt gehaald uit de SAP-specialisatie. Logischerwijs draagt ERP hier aan bij, met het nieuwere S/4HANA en het oudere ECC als bekende systemen.

Daarnaast heeft CTAC nog een aantal andere partners. Zo werkt het nauw samen met Microsoft. Met Microsoft-technologie kan het de complete kantoorautomatisering van bedrijven verzorgen. Hiervoor zet het producten als Office 365 en Sharepoint in.

Hoe kijkt CTAC tegen de ontwikkelingen bij SAP aan?

Over de ontwikkelingen bij SAP is Ctac duidelijk. “SAP heeft een lange termijn visie, met een productvisie die gewoon goed is. S/4HANA is een gaaf product met een goede structuur”, aldus Gootjes. Ook een product als C/4HANA, het CRM-pakket, is stevig in opkomst. Bij Ctac zien ze dat steeds meer klanten hiervoor open staan. SAP C/4HANA wordt steeds vaker uitgerold bij klanten.

Daarnaast is SAP duidelijk in zijn keuze voor de cloud. On premise wordt minder, op termijn moeten alle SAP-producten dan ook vanuit de cloud worden aangeboden. Op de recente TechEd-conferentie van SAP werd dit nog maar eens onderstreept. Het nieuwe SAP datawarehouse cloud-product werd onthuld, waar volgens Gootjes wel toekomst in zit omdat het zowel on premise als in de cloud kan draaien. Vooral de data governance daaromheen was indrukwekkend begrepen we, want de sturing van data is goed in te regelen zonder extreme dataverkeerskosten. Wellicht dat dit voor Ctac ook interessant wordt in de toekomst. Het product wordt steeds meer volwassen en kan in deze vorm al zeker ingezet worden in productieve omgevingen en mag dan ook innovatief genoemd worden.

Welke cloud gebruikt Ctac?

In het verleden werden alle SAP-oplossingen standaard vanuit Ctac-datacenters aangeboden, de Ctac private cloud. Inmiddels is dat wel anders. Steeds meer klanten kiezen voor de cloud van SAP. Daarnaast levert Ctac ook veel SAP-oplossingen vanuit AWS, Microsoft Azure, of Google Cloud, omdat hun klanten daar vaak al omgevingen hebben draaien. Daar willen ze SAP dan bij zetten. Ctac bouwt dan dus een private cloud bij een hyperscaler.

Ik heb de hele cloud van Ctac nog gebouwd, allemaal gebaseerd op IBM Power.

Gootjes stelt dat de cloudstrategie van SAP daar verandering in heeft gebracht. “Ik heb de hele cloud van Ctac nog gebouwd, allemaal gebaseerd op IBM Power, omdat SAP voorheen bij voorkeur draaide op AIX/DB2 van IBM”, aldus Gootjes. Nu de roadmap van SAP cloud op Intel gericht is, is er minder vraag naar IBM Power. Er wordt nu gewerkt met Intel-gebaseerde oplossingen, de omgevingen worden gevirtualiseerd met Microsoft Hyper-V of VMware vSphere.

Over het eigen Ctac datacenter zegt Gootjes: “Ons eigen datacenter wordt door veel klanten vergeleken met een public cloud-oplossing. De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in de cloud zijn niet bij te benen en staan niet in verhouding. De flexibiliteit die daar wordt geboden is simpelweg niet te evenaren. Daar moet je realistisch in zijn. We bekijken daarom altijd samen met de klant welke oplossing het meest geschikt is. Dat kan de cloud zijn, ons datacenter of een hybride vorm waarbij beide worden gecombineerd. Ons eigen datacenter is daarbij zeker niet heilig.“

Momenteel is er nog een duidelijke vraag naar de eigen cloud van Ctac. Niet alle bedrijven en organisaties willen of mogen naar de cloud. Zonder namen te noemen laat hij weten dat de regels voor banken en bepaalde overheidsinstanties rond de public cloud zeer streng zijn. Zij willen de garantie dat de data in Nederland blijft. De keuze voor een lokale speler als Ctac is dan vaak beter, want Ctac kan dit garanderen. De onduidelijkheid rond de public cloud omtrent dit onderwerp zorgt ervoor dat Ctac nog steeds klanten heeft voor zijn eigen datacenter. Maar het bedrijf beweegt mee met de vraag vanuit de markt, het heeft geen heilige huisjes. De komende jaren zal moeten uitwijzen hoe groot de vraag blijft naar het datacenter van Ctac.

Waarom zou iemand voor Ctac kiezen en niet gewoon voor SAP?

Bij Ctac hebben ze een enorme hoeveelheid aan specifieke branche- en marktkennis, waardoor ze een goede gesprekspartner zijn voor klanten. Dat is de feedback die Ctac krijgt van klanten. Daarnaast heeft Ctac veel integratiekennis opgebouwd in de afgelopen jaren. Er zijn tools ontwikkeld en aangekocht, om klanten snel uit te rollen en te migreren. Bij SAP is die kennis over het algemeen minder aanwezig

Binnen het verkenningsproces hechten klanten volgens Gootjes veel waarde aan een goed en eerlijk gesprek, zodat ze erachter komen of SAP voor hen wel of niet het meest geschikte product is. “Daarin zijn we gewoon duidelijk. Is het nu al zinvol om te migreren of is het beter om nog even te wachten? Zeker wanneer een ECC-omgeving gemigreerd wordt naar S/4HANA kan het migratietraject complex zijn, daar komen de nodige investeringen bij kijken. Onder andere vanwege het inrichten van een nieuwe omgeving en nieuwe licentiekosten. Als het bedrijf geen additionele voordelen haalt uit een migratie, kunnen ze misschien beter nog even wachten. Uiteindelijk is de situatie bij elke klant anders en gaat het om de juiste begeleiding”, stelt Gootjes.

Tot slot biedt Ctac niet enkel volledige SAP-omgevingen (best-of-suite) aan, maar een best of breed landschap. Klanten zijn op zoek naar bepaalde functionaliteiten en workflows en dat kan SAP (nog) niet altijd leveren. Ctac ziet een toenemende vraag naar best of breed landschappen. Daarbij wordt vooral integratie steeds belangrijker. Alle oplossingen moeten met elkaar kunnen samenwerken. Naast SAP met CPI (Cloud Platform Integration) is vooral Dell Boomi een hele sterke partner als het op cloud- en applicatie-integratie aankomt. Een partij als Boomi is enorm gespecialiseerd in integraties en biedt veel meer integratiemogelijkheden.

Bij SAP kunnen ze uiteindelijk wel een heel goede oplossing bouwen, maar ze pushen, logischerwijs, vooral hun eigen producten. Ctac neemt de SAP-omgeving als basis, om het te combineren met oplossingen van partners. Op die manier ontstaat er het beste resultaat. De oplossing werkt dan beter voor de klant, is efficiënter en levert uiteindelijk meer geld op.

Als je nu nog draait op SAP ECC, wat moet je dan doen?

SAP heeft aangekondigd het ECC-product vanaf 2025 niet langer te ondersteunen. In principe is het dus verstandig om voor 2025 te migreren naar S/4HANA of een ander ERP-systeem. Het migratietraject hoeft echter niet direct in gang gezet te worden, een gesprek aangaan met een business consultant als Ctac kan verhelderen wat het verstandigst is. Er zijn namelijk verschillende scenario’s denkbaar.

Allereerst brengt S/4HANA de ‘fit-to-standard’-verandering met zich mee. Waar ECC zich richtte op de software aanpassen aan de bedrijfsprocessen, gaat het bij S/4HANA meer om bedrijfsprocessen aanpassen om binnen het ERP-pakket te passen. In sommige gevallen zijn de bedrijfsprocessen eenvoudig binnen S/4HANA te configureren, maar soms zullen de bedrijfsprocessen echt op de schop moeten. Als de impact op de processen enorm groot is en waarschijnlijk veel geld gaat kosten, dan is het waarschijnlijk beter om nog even op de huidige voet door te gaan en te onderzoeken wat de beste strategie voor de toekomst is.

Voorbeelden:

Zoals vermeld is het in sommige gevallen mogelijk om S/4HANA op een andere manier te configureren, zodat de software kan werken met de processen binnen het bedrijf. De configuratiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid;

SAP en S/4HANA kunnen ook worden gecombineerd met software van partners, om bijvoorbeeld een applicatie die extra functionaliteit biedt bovenop het SAP-platform te draaien. Een ander voorbeeld is een externe applicatie integreren om bepaalde functionaliteit te creëren.

Het is ook mogelijk om software op maat te laten ontwikkelen bovenop het SAP-platform, of juist een losse applicatie ernaast die integreert met het platform. Ctac heeft gekozen voor het low-code-platform van Mendix. Hiermee kan het snel en redelijk eenvoudig extra functionaliteit ontwikkelen.

Tot slot kunnen bedrijven kiezen voor een andere ERP-leverancier. Doordat bedrijven gedwongen worden hun complete ERP-oplossing te vervangen, vanwege het feit dat ECC end-of-life gaat, kijken ze ook naar alternatieven ERP-oplossingen. Gootjes stelt dat dit logisch is, maar dat Ctac over het algemeen wel met een goed plan kan komen. “We zijn daarnaast ook wel een beetje gekleurd als SAP-partner.”

Je wil zo’n migratietraject zo snel en pijnloos mogelijk doen voor de klant, want het bedrijf moet gewoon doordraaien

Uiteindelijk leiden er meerdere wegen naar Rome. “We hebben inmiddels een complete aanpak gecreëerd met tools van SAP, met eigen tools, met tools van partners, die er allemaal op gericht zijn om ECC om te zetten naar S/4HANA. Je wil zo’n migratietraject zo snel en pijnloos mogelijk doen voor de klant, want het bedrijf moet gewoon doordraaien”, aldus Gootjes.

Ctac vindt het tot slot belangrijk om meerwaarde te creëren voor de klant. Als een klant met ECC wil gaan migreren maar er eigenlijk geen winst behaald kan worden, dan adviseren ze vaak om nog even te wachten. Zeker als een bedrijf nog een groeispurt verwacht of uitbreidingen van de activiteiten. De kosten voor het uitrollen van een nieuwe ERP-oplossing zijn niet mals en die willen ze proberen zoveel mogelijk terug te verdienen voor de klant. Het mooiste is dan ook als processen beter gemaakt kunnen worden of als er nieuwe activiteiten kunnen worden opgenomen in het ERP-pakket. Dan kan het bedrijf efficiënter worden, kunnen er kosten worden bespaard en gaan de winstmarges omhoog. Dat werkt prettiger dan een oud ERP-systeem vervangen voor een nieuw pakket zonder enig voordeel.

Gootjes geeft aan dat Ctac beschikt over een team dat helemaal gericht is op dit soort ECC-migraties. Dat team slaagt er vaak in om de meerwaarde voor de klant te vinden en te realiseren. In gevallen waarin de ECC-omgeving echt te ver is omgebouwd, is het soms ook nog een goede keuze om de ECC gewoon als archief te gaan draaien en daarnaast een hagelnieuw ERP-systeem in te richten met nieuwe processen. Dan haal je de complexiteit van de migratie ook weg, waardoor de kosten vaak aanzienlijk lager zijn.