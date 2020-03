HPE Container Platform algemeen beschikbaar

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft algemene beschikbaarheid aangekondigd voor het HPE Container Platform. Het platform combineert een aantal technologieën die zijn ontwikkeld door BlueData Software en MapR Technologies, twee bedrijven die onlangs zijn overgenomen door HPE.

Het bedrijf beschrijft het containerplatform als een “geïntegreerde kant-en-klare oplossing” die gebruik maakt van BlueData-software als het controlecentrum voor containerbeheer en het gedistribueerde bestandssysteem als een unified data fabric voor opslag.

Volgens HPE is het een zakelijk containerplatform dat zowel cloud-native als non-cloud-native applicaties kan ondersteunen die in containers draaien. Het platform is gebaseerd op de open-source Kubernetes container orchestration software, en het kan draaien op bare-metal servers of virtual machines. Dit kan on-premise, in een private of public cloud, of aan de network edge.

Meer innovatie

HPE gelooft dat de volgende fase van containeradoptie in de enterprise zowel meer innovatie als een nieuwe benadering vereist. Het HPE Container Platform moet zowel de snelheid als de wendbaarheid van de ondernemingen versnellen.

“Klanten profiteren van een grotere kostenefficiëntie door het uitvoeren van containers op bare metal, met de flexibiliteit om te draaien op VM’s of in een cloudomgeving,” zei Kumar Sreekanti, senior vice president en CTO of hybrid IT bij HPE. “We maken gebruik van de innovaties van de open-source Kubernetes-community, samen met onze eigen software-innovaties voor multitenancy, beveiliging en persistente gegevensopslag met containers”.