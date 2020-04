Alibaba Cloud gaat flink investeren in eigen infrastructuur

Alibaba Cloud gaat flink investeren in zijn eigen cloudinfrastructuur en basistechnologie. Dit om de groeiende vraag naar zijn diensten door klanten de komende jaren op te vangen.

Volgens de public cloudaanbieder wordt de komende drie jaar een bedrag van 200 miljard RMB of ongeveer 26 miljard euro in de eigen cloudinfrastructuur en basisdienstverlening geïnvesteerd. Reden van het investeren van dit enorme bedrag is dat de vraag naar de diensten van de Chinese public cloudaanbieder zeer in trek zijn. Onder meer vanwege de huidige coronacrisis nemen steeds meer klanten diensten als videoconferencing en live streaming af.

Investeringen in infrastructuur

De investeringen zullen worden besteed aan het uitbreiden van de complete infrastructuur van Alibaba Cloud in de eigen datacenters, zoals het eigen besturingssysteem, de servers en de processoren. De upgrades zullen in alle huidige 63 regio’s van de public cloud in Azië, Australië, het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten doorgevoerd.

Sneller herstel na crisis

Uiteindelijk moeten de upgrades aan de public cloudinfrastructuur ervoor zorgen dat Alibaba Cloud zijn klanten blijven betrouwbare computing resources kan blijven aanbieden die hun digitale transformatieproces kan versnellen. Dit moet hun economische herstel na de huidige crisis bevorderen en hen uiteindelijk klaar maken voor een post-pandemische wereld.