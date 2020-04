Google Anthos ondersteunt nu meerdere clouds

Google heeft Anthos van een update voorzien. Het ontwikkelplatform ondersteunt nu meer workloads in verschillende omgevingen, waaronder ook de public cloud-omgevingen van concurrenten AWS en Microsoft.

Met Google Anthos kunnen applicatieontwikkelaars zonder aanpassingen zowel in on-premise- als in public cloud-omgevingen applicaties hosten en draaien. Hierdoor kunnen zij voor deze applicaties makkelijker de beste infrastructuur kiezen.

Het applicatie-ontwikkelplatform draait bovenop het open source container-orkestratieplatform Kubernetes. Applicaties worden dan ook uitgerold in containers. Dit heeft als extra voordeel dat ontwikkelaars slechts een enkele set tools nodig hebben om hun applicaties te bouwen, uit te rollen en van updates te voorzien. Het maakt hierbij niet uit op welke infrastructuur de applicaties zich bevinden. Met Google Anthos krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de configuratie en het beheer van Kubernetes clusters te vereenvoudigen.

Ondersteuning voor meerdere public clouds

De belangrijkste wijziging in de nu aangekondigde update is dat het hybrid cloud applicatie-ontwikkelplatform meer ondersteuning biedt voor verschillende public cloudomgevingen. Niet alleen de eigen Google Cloud wordt ondersteund, maar nu is ook AWS beschikbaar gekomen, ondersteuning voor Microsoft Azure bevindt zich nog in een previewfase.

De ondersteuning van deze public cloud-omgevingen helpt klanten met hun multi-cloud strategie doordat ze nu niet meer exclusief hoeven te kiezen voor Google Cloud, maar ook hun bestaande investeringen in de andere public cloud-omgevingen kunnen blijven gebruiken. Nu kunnen zij daarvoor een enkele beheerlaag – Google Anthos – gebruiken.

Meer aandacht voor vm’s

Naast ondersteuning voor overige public cloud-omgevingen, brengt de update ook meer ondersteuning voor legacy workloads, zo geeft de techgigant aan. Vooral voor het ondersteunen van virtual machines (vm’s) op Google Cloud. Het is nu mogelijk de policies voor vm’s op dezelfde manier te beheren als die voor containers. Dit moet configuratiefouten voorkomen, wanneer handmatig wordt ingegrepen om het delivery-proces van applicaties te versnellen.

Daarnaast zorgt een update va Anthos Service Mesh, een dedicated infrastructuur die het mogelijk maakt dat onderdelen van applicaties met elkaar communiceren, dat ook applicaties in vm’s worden ondersteund. Zo kunnen ontwikkelaar de policies en security van verschillende workloads eenduidig beheren op zowel Google Cloud, on-premise infrastructuur als in andere public cloud-omgevingen.

Toekomstige ontwikkelingen

Google heeft ook alvast een tip van de sluier opgelicht over toekomstige updates van Google Anthos. Ook deze updates moeten weer kosten omlaag brengen en efficiency vergroten. Zo wordt het mogelijk het applicatie-ontwikkelplatform op bare metal servers te laten draaien. Dit moet vooral handig zijn voor die workloads die bare metal nodig hebben voor prestaties of uit regelgeving.

De bare metal-optie wordt ook handig voor de andere functionaliteit die de techgigant aankondigde; Anthos on Edge. Deze versie stelt gebruikers in staat applicaties en workloads aan de edge van het netwerk te draaien, dus buiten datacenters of de public cloud-omgevingen. Denk hierbij aan branch officies (bijkantoren), winkels of locaties die zich op grote afstanden bevinden. De laatste versie van Google Anthos is nu beschikbaar. De overige updates worden in de loop van dit jaar verwacht.