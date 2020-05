Microsoft Windows Virtual Desktop-update vereenvoudigt beheer

Microsoft komt met een update voor Windows Virtual Desktop, zodat IT-admins eenvoudiger Windows- en Mac-apparaten kunnen beheren. Daarmee hoopt de techgigant bedrijven tegemoet te komen nu veel werknemers vanuit huis werken.

Er zal een versimpelslag doorgevoerd worden zodat IT-professionals sneller aan de slag kunnen met Windows Virtual Desktop. Kennis van Azure is wel nodig, maar wel wat minder dan voorheen. IT-afdelingen zouden, zonder dat er eerst ruimte gemaakt moet worden, gemakkelijker meerdere sessies (van Windows 10) op dezelfde hardware kunnen opzetten. Volgens Brad Anderson (corporate Vicepresident van Microsoft 365) was dat hard nodig.

“Sommige organisaties lieten weten dat het nodig was om ruimte vrij te maken om de systemen op te zetten. Daarbij zou in sommige gevallen betekenen dat bepaalde recoveries verwijderd zouden worden, of dat het tot medio mei zou duren om voldoende capaciteit te regelen. Anno 2020 is dat onacceptabel en gezien de mogelijkheden die de cloud heeft, moet het mogelijk zijn om direct toegang te kunnen krijgen”, aldus Anderson.

Hoewel de update wordt uitgerold tijdens de coronacrisis, verwacht Microsoft dat de versimpelslag ook na de coronacrisis nuttig is. Volgens Anderson zullen meer mensen nu inzien hoe handig het hebben van een virtuele omgeving is, waardoor die markt flink zal aantrekken.

Endusers krijgen ook updates

Afgezien van het makkelijker kunnen opzetten van een systeem, zal Microsoft de komende tijd nog een reeks features uitrollen voor Windows Virtual Desktop. Eén daarvan is het toevoegen van videomeetings van Microsoft Teams aan de virtuele omgeving, waardoor er zonder al teveel vertraging gebruik kan worden gemaakt van lokale audio- en video-hardware. Die update moet ergens in de komende maand verschijnen.