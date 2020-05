GitLab 13 introduceert nieuwe security features

GitLab heeft met de release van versie 13.0 een aantal nieuwe beveiligingsfeatures geïntroduceerd. Onder meer het automatisch detecteren van vaak voorkomende kwetsbaarheden in application programming interfaces (API’s) en ondersteuning voor externe beveiligingstools maken hun opwachting in GitLab 13.

Begin mei werd de release van GitLab 13 bekendgemaakt, inclusief een aantal features die developers kunnen verwachten. Er worden scanners geïntroduceerd om kwetsbaarheden in API’s en in .NET geschreven applicaties automatisch te detecteren.

In de aangekondigde features werd ook aangestipt dat het vanaf versie 13 mogelijk zou zijn om gemakkelijk meerdere kopieën van hun repository bij de hand te hebben, middels Gitaly Clusters. Mocht de main repository plots wegvallen, dan is een reserve makkelijk op te roepen.

Om een goed overzicht te behouden tijdens het werk aan een project, heeft GitLab met versie 13 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bestaande dashboards. Met de toevoeging van Value Stream Management kan er bijvoorbeeld makkelijker worden geconstateerd waar een project op blijft hangen om zo de workflow te verbeteren. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om in één oogopslag te zien welke Kubernetes-clusters in gebruik zijn.

Versie 13 van GitLab markeert een mijlpaal in de ontwikkeling van het platform, maar voor aankomende maand staan er alweer nieuwe features op het programma. Onder andere het makkelijker maken van het vinden van issues per maand zal eind mei in de 13.1-update moeten worden uitgerold

Tip: GitLab: een DevSecOps-platform met een open-source kern