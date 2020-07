IFS wordt overgenomen door durfkapitalist EQT

SaaS-leverancier IFS komt grotendeels in handen van durfkapitalist EQT. Een andere investeringsmaatschappij, TA Associates, neemt een minderheidsbelang.

Concreet is deze overname van IFS eigenlijk een herschikking van de belangen die het Zweedse EQT al in IFS had. IFS is sinds 2015 in handen van het EQT VII-fonds. Nu krijgen de EQT VIII en EQT IX fondsen, naast de nieuwe partner, het grootste deel van de aandelen in handen.

Ongeveer 80 tot 85 procent van de aandelen IFS komt in handen van het EQT VIII fonds, terwijl ongeveer 10 procent in handen komt van TA Associates.

Plannen

Met de overname willen EQT en TA Associates de positie van de leidende specialist op het gebied van field service management-oplossingen nog verder uitbouwen. Vooral als het gaat om het leveren van as-a-service diensten voor FSM in de belangrijkste verticals van IFS. Het uitbouwen van deze positie moet plaatsvinden door onder meer het versterken van het productenportfolio en -mogelijkheden en overnames in specifieke markten.

Insteek IFS

IFS is zelf ook blij met de overname of herschikking. Volgens CEO Darren Roos van IFS is de bestaande samenwerking met EQT al uitstekend en zorgt de overname ervoor dat het bedrijf verder kan groeien. Ook wordt de inbreng van TA Associates zeer gewaardeerd. Vooral omdat deze private investeerder al veel investeert in andere aanverwante technologiebedrijven als ERP-specialist Aptean of Acces, insightsoftware en JDA.

De definitieve overname moet eind augustus dit jaar zijn beslag krijgen.