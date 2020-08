Versie 16 van Parralels Desktop ondersteunt nu ook macOS Big Sur

Parrelels heeft onlangs versie 16 van zijn Parallels Desktop-oplossing uitgebracht. Belangrijkste update is dat het nu ook de meest recente versie van macOS Big Sur ondersteunt.

De Parallels Desktop-oplossing maakt het ontwikkelaars van applicaties mogelijk om besturingssystemen als Windows, Linux, macOS-applicaties en virtuele machines (vm’s) op het besturingssysteem macOS van Apple te ondersteunen. Op deze manier kunnen ontwikkelaars hun applicaties bouwen en testen voor ongeveer alle besturingssystemen vanaf hum MacBook.

De belangrijkste update in versie 16 is ondersteuning van macOS Big Sur. Volgens de softwareontwikkelaar was dit een uitdaging, omdat met de komst van Big Sur ondersteuning van kernelsupport voor derde partijen door macOS tot het verleden behoort. Dit betekende dat de softwareontwikkelaars van Paralles veel werk moesten stoppen in het vinden van een omweg

Overige functionaliteit

Naast de ondersteuning van Big Sur, biedt Paralles Desktop 16 ook andere nieuwe functionaliteit. Zo ondersteunt de laatste versie onder meer 3D Metal-applicaties wanneer een macOS Big Sur vm op een macOS big sur host wordt gedraaid.

Daarnaast kunnen printers tussen host en vm’s worden gedeeld voor meerdere besturingssystemen en worden zoom en rotatiebewegingen ondersteund voor multitouch trackpads voor Windows-applicaties met deze functionaliteit. Ook moet Parallels Desktop 16 betere prestaties bieden, zoals twee keer sneller opstarten en twintig procent meer prestaties in DirectX en tot 75 procent snellere ‘git status’in Linux vm’s. Door uitgebreidere ondersteuning voor nieuwere versies van OpenGL is het nu ook mogelijk Windows-applicaties in een vm via Parallels te draaien.

Eindgebruikers van de Pro Edition kunnen nu hun custom netwerken benoemen en kunnen vm’s in een gecomprimeerd format exporteren dat, zo beweert Parallels, slechts een fractie is van de omvang voor comprimeren. Verder is nog een plug-in toegevoegd voor Microsoft Visual Studio om testen in verschillende besturingssystemen mogelijk te maken.

Beschikbaarheid

Parallels Desktop 16 is per direct beschikbaar. De standardversie kost eenmalig 99,99 dollar. De Pro- en Business Edition kosten 99,99 als jaarlijks abonnement. Upgraden van Parallels 14 en 15 naar versie 16 kost eenmalig 49,99 dollar voor de standaardversie.