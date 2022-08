Het onlangs uitgebrachte Parallels Desktop 18 voor Mac moet het voor gebruikers makkelijker maken Apple-hardware te optimaliseren.

Met versie 18 kunnen eindgebruikers met op M1-chip gebaseerde Apple-hardware meer voordeel behalen. Met de nieuwe functionaliteit kunnen zij deze specifieke hardware beter optimaliseren, de prestaties verhogen en bijvoorbeeld ook gaming-updates stroomlijnen. Dit moet meer keuze en flexibiliteit brengen.

Drie versies

Parallels Desktop 18 voor Mac is beschikbaar in de versies Standard Edition, Pro Edition en Business Edition. Iedere versie beschikt naast de standaard nieuwe functionaliteit over eigen specifieke functionaliteit. Vooral beide professionele versies hebben meer op zakelijke omgevingen gerichte oplossingen.

Standaard nieuwe functionaliteit

Standaard beschikt Parallels Desktop voor Mac 18 over nieuwe functionaliteit die betere prestaties brengen voor het draaien van Windows 11 en aanverwante applicaties op Mac-systemen. Vooral die van de laatste generatie en met de laatste versies van macOS. Onder andere kunnen Apple-gebruikers nu meer dan 200.000 Windows-applicaties en klassieke games op hun Mac draaien.

Doordat Parallels Desktop 18 voor de nieuwste Apple-hardware is geoptimaliseerd, kan nu met de M1-processor tot 96 procent sneller Windows 11 op een Mac Studio worden gedraaid. Ook valt Windows 11 nu makkelijker, met één klik, te installeren en te configureren. Ook kunnen eindgebruikers gratis kant-en-klare Linux-systemen downloaden.

Verder biedt de nieuwste versie van Parallels Desktop een betere ondersteuning voor de ProMotion-display van Apple en een verbeterde Windows game-ervaring op een Mac.