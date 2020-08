Microsoft wil storingen beter aanpakken

Microsoft gaat klanten meer helpen bij onverhoopte downtime-problemen in de Azure-cloud. Hiervoor ontwikkelt de techgigant aparte Azure Service Health-pagina’s voor individuele klanten. Daarnaast wordt AI ingezet.

Downtime van public cloudomgevingen, zoals Microsoft Azure, komt altijd ongelegen, hoe goed men zich hier ook op voorbereidt. Als daarnaast de communicatie rondom de downtime te wensen overlaat, wordt het alleen maar lastiger de downtime aan te pakken.

Verbetering communicatie rondom Azure

Microsoft wil deze communicatie voor zijn Azure public cloud gaan verbeteren. De techgigant beseft zich namelijk dat een goede communicatie rondom problemen met Azure belangrijk is. De techgigant breidt hiervoor zijn Azure Service Health-portfolio uit met meer mogelijkheden.

Met de Azure Service Health suite kunnen klanten gepersonaliseerde ondersteuning krijgen voor het oplossen van problemen rondom Azure, zoals downtime en gepland onderhoud. Azure Service Health bestaat uit Azure Status, Service Health en Resource Health.

Snelle en dedicated oplossing van problemen

Concreet wil Microsoft zijn Azure-klanten binnen 15 minuten op de hoogte stellen van eventuele downtime. Hiervoor zet de techgigant extra personeel in, maar wil ook geautomatiseerde notificaties versturen. Geautomatiseerde notificaties verzorgen nu al de helft in van alle communicatie van de techgigant rondom downtime.

Verder wil Microsoft deze communicatie meer via Twitter gaan voeren. De algemene servicepagina blijft bestaan, maar zal zich meer gaan richten op het geven van informatie over downtime in specifieke cloudregio’s.

Inzet van AI

Voor het optimaliseren van de geautomatiseerde communicatie wil Microsoft ook zijn AI-technologie gaan inzetten. Met AI moet straks automatisch kunnen worden geïdentificeerd welke diensten last hebben van de downtime van het public cloudplatform. Daarnaast moet AI helpen bij de probleemoplossing en zo snel mogelijk op meerdere scenario’s gebaseerde oplossingen versturen.

Ook voor andere diensten

Naast Azure wil Microsoft in de nabije toekomst deze communicatietoepassingen rondom downtime ook gaan inzetten voor andere diensten. Denk hierbij aan Microsoft 365 en de Power Platform-diensten.