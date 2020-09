Microsoft wil cloudcontracten met buitenlandse regeringen

Microsoft is flink aan het lobbyen. Het wil meer cloudcontracten afsluiten buiten de Verenigde Staten. Microsoft richt zich hierop nadat het een defensiecontract won voor cloud computing, waarna Amazon een rechtszaak erover begon. Microsoft schijnt buiten de Verenigde Staten al steeds succesvoller te worden, waardoor het nu definitief lijkt te gaan kiezen voor meer buitenlandse avonturen.

Het wil cloudinfrastuctuuroplossingen bieden die lijken op het pakket dat Microsoft aanbood aan Defensie in de Verenigde Staten. Het heet de Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) opgestart waardoor security- en defensiemedewerkers van de VS opslag en cloud-computing tot hun beschikking hebben. Er horen ook toestellen bij die offline kunnen werken en daarna weer syncen met de cloud.

Cloudcontracten

Het is een mooi contract dat Microsoft heeft binnengehaald: in oktober 2019 werd het actief en het is goed voor ongeveer 10 miljard dollar gedurende 10 jaar. Geen wonder dus dat het bedrijf dit graag verder wil uitbreiden. Het krijgt naar eigen zeggen ook veel vragen van regeringen buiten de Verenigde Staten voor deze oplossing.

Enerzijds is Microsoft dus veel bezig met de Amerikaanse overheid, terwijl het tegelijkertijd duidelijk zoekt naar connecties buiten dat land. Het is allemaal dan ook nog niet officieel. Deze plannen worden later dit jaar onthuld. Microsoft doet er dan ook zelf nog geen grote, officiële onthullingen over.

Microsoft

Het zegt alleen tegen CNBC: “We hebben langdurige relaties met regeringen over de hele wereld. Al decennia. We hebben overheidsklanten die onze producten gebruiken om hun diensten te verbeteren met de nieuwste commerciële innovaties, diep betrokken te zijn bij en op krachtige manieren in contact te komen met burgers, en overheidsmedewerkers te voorzien van de moderne tools die ze nodig hebben om efficiënter en effectiever te zijn. Ook om hen tijd terug te geven om zich te concentreren op de missie van hun bureau.”

Dat JEDI-contract is prachtig, maar niet iedereen is het met de gunning eens. Amazon Web Services is een rechtszaak begonnen. Het heeft 47 procent van de cloudinfrastructuur in handen, versus Microsoft met 13 procent. Tot nu toe lijkt Amazon wel gelijk te krijgen. Er is zelfs een bevel uitgegeven die bepaalt dat er niet aan het contract mag worden gewerkt, voor nu. Het pentagon onderzoekt de zaak nog, maar spreekt zich erover uit op 16 september.