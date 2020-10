Oracle maakt zwaarste databases en workloads in de cloud mogelijk

Oracle heeft Oracle Exadata Cloud Service X8M gelanceerd. Hiermee kunnen klanten de meest zware databases en workloads voor het verwerken van transacties en data analytics in de cloud draaien.

Volgens Oracle worden de verwerkingsprocessen van transacties waarmee bedrijven tegenwoordig te maken krijgen, onder meer in de financiële sector, steeds complexer. Ook de systemen voor data analytics groeien tegenwoordig flink en moeten in sneller tempo antwoorden leveren.

Om echt een ‘data-driven’-strategie te kunnen voeren, moeten bedrijven beide systemen in realtime met elkaar combineren. Dit betekent dat zij voor deze grote, veel rekenkracht en geheugen vereisende workloads hun onderliggende cloudgebaseerde databases steeds meer moeten upgraden. Denk daarbij onder meer aan het integreren van SQL en NoSQL-databases, het ondersteunen van low-latency en het hebben van een hoge bandbreedte.

Door deze uitdagingen zijn ze nog terughoudend in het offloaden van deze belangrijke, complexe en intensieve workloads naar cloudomgevingen. Vaak moeten deze workloads of de benodigde applicaties worden aangepast. Dit scheelt tijd, prestaties en schaalbaarheid.

Oracle Exadata Cloud Service X8M

Met de introductie van de dienst Oracle Exadata Cloud Service X8M moeten deze problemen rondom grote, complexe en gebruiksintensieve workloads en applicaties nu tot het verleden behoren. Volgens de techgigant moeten klanten met deze dienst in staat zijn om iedere belangrijke zakelijke database, inclusief alle workloads die de meeste rekenkracht en geheugen vereisen, in een cloudomgeving te draaien. De dienst biedt hiervoor ook veel meer prestaties, een hogere schaalbaarheid en dit alles tegen minder kosten.

Functionaliteit

Concreet maakt de dienst Oracle Exadata Cloud Service X8M on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) het klanten mogelijk om veeleisende database-omgevingen en andere workloads met gemak naar OCI te verplaatsen. Hiervoor wordt onder meer Intel Optane persistent memory gebruikt dat het besturingssysteem volledig passeert. Ook maakt deze technologie het mogelijk dat network software stacks tot 2,5 keer zo snel transacties kunnen verwerken en een tot 10m keer betere latency kunnen bewerkstelligen.

Verder beschikt de dienst van de techgigant over disaster recovery via zijn Oracle Data Guard database replica-dienst. Deze oplossing zorgt voor het offloaden van SQL reads en writes naar meerdere cloudregio’s. In geval van een calamiteit, kunnen deze reads en writes eenvoudig worden teruggezet.

Oracle Exadata Cloud Service X8M moet volgens Oracle vooral de concurrentie aangaan met een dienst als AWS Relational Database Service.

Technische details

De nu aangekondigde dienst is gebaseerd op het achtste generatie Exadata X8M-platfiorm van Oracle en is geoptimaliseerd voor Oracle Database. Meer specifiek is Exadata Cloud Service X8M op Oracle Real Application Clusters gebaseerd. Dit maakt de hogere schaalbaarheid mogelijk en heeft ook een hoge beschikbaarheid voor alle soorten database workloads. Databases die binnen de dienst draaien, kunnen opschalen naar maximaal 4.600 CPU’s, 44 TB aan dynamic RAM-geheugen, 96 TB aan persistent memory, 1.6 PB aan flash storage en 25 PB aan databasecapaciteit.

