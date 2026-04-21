SUSE wordt Oracle-native in Marketplace en op OCI

Al sinds 2019 is SUSE-software beschikbaar op Oracle Cloud Infrastructure (OCI) op basis van Bring-Your-Own-Subscription (BYOS), zij het in beperkte mate. Nu is het volledige SUSE-portfolio volledig beschikbaar op Oracle Marketplace en OCI.

Voor organisaties die al workloads op OCI draaien, is de stap naar SUSE-adoptie een stuk vereenvoudigd. Oracle Marketplace fungeert als een hub voor enterprise applicaties en is de meest gangbare manier om software op OCI te ontdekken en te gebruiken.

Christine Puccio, VP Partner Strategie & Enterprise Development bij SUSE, benadrukt hoe het ideaal van haar bedrijf op het gebied van keuzevrijheid wordt versterkt door de beschikbaarheid: “Naarmate de acceptatie van multicloud toeneemt, hebben klanten de vrijheid nodig om open source-infrastructuur te gebruiken waar deze de meeste waarde biedt.”

Soevereiniteit en hybride cloud als groeimotoren

Wie soeverein wil zijn, moet wellicht andere keuzes gaan maken om niet vast te zitten aan één platform. Bedrijven zoeken daarom (eindelijk) naar een meer volwassen exitstrategie uit hyperscalers. Dit hoeft niet te betekenen dat ze daadwerkelijk vertrekken. De samenwerking met Oracle betekent juist dat OCI-klanten makkelijk kunnen migreren naar SUSE terwijl ze in dezelfde cloud blijven, waarna ze hun workloads beter kunnen verplaatsen indien nodig.

Oracle stelt zich overigens ook open voor andere cloudspelers. Eerder deze maand kondigden Oracle en AWS uitgebreide multicloud-netwerken aan, waardoor klanten een private, snelle verbinding tussen OCI en AWS kunnen tot stand brengen. OCI positioneert zich niet als een gesloten ecosysteem, maar als een platform dat tussen verschillende providers kan samenwerken.

SUSE’s SLES 16, dat in oktober werd uitgebracht met ondersteuning voor agent-gebaseerde AI en een support-leven van 16 jaar, behoort tot de producten die nu op Oracle Marketplace staan vermeld. Cloud-native tools uit het portfolio van SUSE, waaronder voor containerized workloads en Kubernetes-beheer, maken ook deel uit van het aanbod.

Zoals Techzine in maart meldde, heeft Oracle soevereiniteit niet alleen als een technische functie gepresenteerd, maar ook als een kwestie van vertrouwen. Het is een benadering die vooral klopt wanneer de technische garanties van Amerikaanse cloudspelers maar tot op zekere hoogte reiken en drastische stappen later mogelijk nodig zijn. Met de mogelijkheid om native Europese tech-aanbiedingen aan te schaffen terwijl ze op een Amerikaanse cloud blijven, kunnen bedrijven hun risico’s afdekken zonder in één klap terug te moeten vallen op on-prem of Europese clouds.