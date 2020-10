Waarde SAP stort in na tegenvallende resultaten ‘door corona’

Het Duitse softwarebedrijf SAP heeft bekendgemaakt dat het zijn doelen voor winstgevendheid uitstelt, omdat het de lengte van de coronacrisis onderschat zou hebben. Het bedrijf gaat meer nadruk leggen op zijn verschuiving naar cloud computing.

Na de aankondiging is de waarde van SAP-aandelen flink gekelderd. De daling van zo’n 20 procent maakt het bedrijf in één klap zo’n 29 miljard euro minder waard. JP Morgan heeft als reactie de doelwaarde van SAP-aandelen verlaagd van 160 naar 120 euro en ze bestempeld als ‘overweight’ in plaats van ‘neutral’.

Gevolgen coronacrisis

In de aankondiging vertelt het bedrijf dat het aanvankelijk had verwacht dat economieën zouden heropenen en lockdowns minder streng zouden worden. Dan zouden in de derde en vierde kwartalen de vraag naar de producten van SAP weer toegenomen zijn, schrijft Bloomberg.

Dit is echter niet gebeurd: er waait een tweede golf coronabesmettingen over de wereld en veel landen trekken opnieuw de maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

In plaats van de eerder ingeschatte omzet van 27,8 tot 28,5 miljard euro, verwacht SAP nu tussen de 27,2 en 27,8 miljard euro te verdienen. SAP verwachtte ook aanvankelijk dat de Concur-software voor reis- en onkostenbeheer later dit jaar meer winst zou maken, maar dat is nu ook van tafel.

Financiële doelen twee jaar uitgesteld

Als reactie op de tegenvallende prestaties heeft SAP zijn doelen voor omzet van cloudservices een jaar of twee uitgesteld. Verder heeft het bedrijf bekendgemaakt dat het zijn strategieplan voor 2023 vooruitgeduwd heeft tot 2025. CEO Christian Klein vertelt dat hij verwacht dat het bedrijf in de eerste helft van 2021 weer een beetje bijtrekt.

Verschuiving van licenties naar abonnementen

SAP verdient al jarenlang het overgrote deel van zijn geld met de verkoop van licenties. In de komende jaren verwacht het bedrijf meer inkomsten uit de abonnementsconstructies te halen en daarmee uiteindelijk de licentieverkoop te evenaren.

