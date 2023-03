SAP heeft een breed portfolio aan enterprise IT-oplossingen. Om die oplossingen op maat te kunnen maken voor elke organisatie is het mogelijk om hier uitbreidingen voor te ontwikkelen. Om dat nog wat eenvoudiger te maken kan dat ook met low-code. SAP heeft nu met SAP Build een suite in huis met drie verschillende oplossingen die het bouwen van apps en workflows nog eenvoudiger moeten maken. Wij gaan in gesprek met Coen Sanderink om te horen wat men van SAP Build mag verwachten.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Wie kent SAP niet? SAP staat in de markt bekend als die ene grote ERP-speler. Voorheen SAP ECC, tegenwoordig SAP S4HANA. Daarnaast heeft SAP nog veel meer oplossingen, denk aan SAP Ariba, SAP Concur, SAP CRM en SuccesFactors. We bespreken onder meer hoe al die oplossingen een rol spelen in SAP Build. Ook zijn we benieuwd hoe de relatie met Mendix is. Mendix is een grote low-code speler waar SAP al jaren intensief mee samenwerkt, maar nu dus mee gaat concurreren. Of toch niet?

Natuurlijk gaan we ook dieper in op de drie afzonderlijke oplossingen en voelen we Coen aan de tand hoe volwassen SAP al is in low-code en wat voor klanten de beste keuzes zijn.

