Intel koopt startup die zich in machine learning specialiseert

Intel heeft de Israëlische startup Cnvrg.io overgenomen. De startup maakt een platform waar data scientists machine learning-modellen op kunnen bouwen en trainen.

Het nieuws komt van TechCrunch, die van Intel een korte bevestiging heeft gekregen: “We bevestigen dat we Cnvrg hebben overgenomen. Cnvrg wordt een onafhankelijk Intel-bedrijf en blijft zijn huidige en toekomstige klanten bedienen,” zegt een woordvoerder van Intel tegen de website.

Waarde

Hoeveel Intel heeft betaald voor de overname, is door geen van beide partijen gedeeld. PitchBook schatte de waarde van het bedrijf onlangs op 17 miljoen dollar (14,5 miljoen euro). Toen het bedrijf in werd gestart door Yochay Ettun en Leah Forkosh Kolben, hebben ze 8 miljoen dollar (6,8 miljoen euro) opgehaald bij investeerders als Hanaco Venture Capital en Jerusalem Venture Partners.

Cnvrg.io

Cnvrg.io is een klein bedrijf dat zich specialiseert in machine learning. Het bouwt platforms waar andere bedrijven hun machine learning-modellen op kunnen bouwen. Zo kunnen verschillende modellen getraind en vergeleken worden, maar wordt onderhoud van het platform uit handen genomen.

Het platform van Cnvrg.io werkt zowel lokaal, in de cloud of in hybride omgevingen en concurreert met partijen als Databricks, Sagemaker en Dataiku. Het platform is beschikbaar in gratis en betaalde varianten.