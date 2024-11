Qualcomm trekt zich terug van Intel en dat is geen verrassing

Eind september verscheen plotseling het bericht dat Qualcomm Intel wilde overnemen. Nu blijkt de interesse alweer bekoeld te zijn.

Qualcomm had eerder aangegeven het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen af te wachten. Maar nu lijkt de al onwaarschijnlijke deal van tafel. Volgens anonieme bronnen van Bloomberg zou de complexiteit van de potentiële overname hebben afgeschrokken.

Eigenlijk nooit reëel

Dat moet niemand verbazen. Ten tijde van het initiële gerucht in september was Qualcomm circa 180 miljard dollar waard en Intel nauwelijks 90 miljard. Met die verhouding was een complexe fusie samen met een geldschieter wellicht mogelijk geweest, ongeacht andere struikelblokken die we hierna benoemen. Maar terwijl Qualcomm nog steeds ‘slechts’ een marktwaarde van 176,45 miljard dollar op moment van schrijven heeft, is Intel een stuk duurder dan voorheen. Sinds begin november is Intel weer meer dan 100 miljard dollar waard.

Maar er zijn wel eens gekkere overnames geweest. Qualcomm had echter in september al meer dan genoeg redenen om van een deal af te zien. Zo was het van AMD afhankelijk geweest om de x86-licentie juridisch in stand te houden, omdat de overeenkomst tussen beide partijen (die de IP van x86-64 samenklontert voor enkel Intel en AMD) dan wordt opgebroken. Een clausule in de licentie spreekt over een opheffing ervan na een ‘change of control‘ van één van beide partijen. Het weerhield potentiële kopers van een AMD-overname toen dat bedrijf een decennium geleden in de problemen zat.

Daarbovenop was de antitrust-goedkeuring zeer lastig geweest. De Amerikaanse regering onder Donald Trump zou dan wellicht niet eens het grootste probleem zijn geweest, maar wel China, dat geen enkele reden heeft om de theoretische Amerikaanse grootmacht zomaar groen licht te geven zonder grote concessies. Daarbovenop valt te betwijfelen hoe de Britse CMA en de mededingingsautoriteit van de Europese Unie op een Intel-Qualcomm-combinatie had gereageerd. Immers spreken we dan over een bedrijf dat zowel de mobiele chipmarkt als de laptop- en desktopwereld domineert, om nog maar niet te spreken over de sterke aanwezigheid van Intel op het gebied van datacenter-CPU’s.

CEO zegt af

Cristiano Amon, CEO van Qualcomm, zegt geen “grote overname” in het verschiet te hebben. Officieel heeft zijn bedrijf dan ook nooit gesproken over de Intel-deal die nu van de baan lijkt. Officieus ging de interesse bovenal uit van de designdivisie van Intel, niet Intel Foundry dat sinds een paar jaar zelfstandig opereert als chipbouwer.

Overigens zit Intel nog steeds in een moeilijke fase. Het heeft weliswaar een aantal contracten gesloten met o.a. Microsoft en de Amerikaanse overheid, maar nog steeds is de marktwaarde met 50 procent gereduceerd sinds vorig jaar. Dat Qualcomm niet de redder in nood lijkt, is logisch. Maar niets suggereert dat Intel al echt op de weg terug is. Op de langere termijn wil het zich ontpoppen tot een geduchte concurrent van TSMC en (weer) van AMD. Nvidia is ook in het vizier op de AI-chipmarkt, maar op dat gebied is Intel nog geen speler van betekenis.

