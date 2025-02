Intel in vergevorderd stadium verkoop Altera aan investeerder

Het private-equitybedrijf Silver Lake Partners LP is naar verluidt in vergevorderde onderhandelingen over de overname van een meerderheidsbelang in de programmeerbare chipdivisie Altera van Intel. Silver Lake zou andere geïnteresseerde partijen hebben afgetroefd.

Volgens Bloomberg, dat zich baseert op anonieme bronnen, worden momenteel de laatste details van de transactie uitgewerkt. Dit duidt erop dat de gesprekken in een gevorderd stadium verkeren. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer men de deal officieel aankondigt. De precieze omvang van Silver Lake’s belang in de divisie is nog niet duidelijk. Volgens de bronnen kunnen de onderhandelingen nog mislukken. Noch Silver Lake, noch Intel reageren op verzoeken om commentaar, meldt Bloomberg.

Altera is een leverancier van field-programmable gate arrays (FPGAs). Dit zijn gespecialiseerde computerchips die men kan programmeren voor specifieke taken. Ze zijn daarbij efficiënter dan standaardprocessors. Door hun aanpasbare circuits kunnen ze bijvoorbeeld geoptimaliseerd worden voor kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen, waardoor de prestaties aanzienlijk verbeteren.

Naast AI gebruikt men FPGAs in netwerkapparatuur, industriële systemen en andere toepassingen. Klanten kunnen de chips aanpassen via software. Maar eenmaal geconfigureerd is herprogrammeren voor een andere taak niet mogelijk.

Silver Lake concurreerde naar verluidt met andere private-equityfirma’s, waaronder Bain Capital en Francisco Partners, die ook interesse hadden in de overname van Altera. Silver Lake heeft ruime ervaring in de technologiesector. Het verwierf eerder belangen in bedrijven als Dell Technologies, Qualtrics International, Alibaba Group Holdings, Broadcom en NXP Semiconductors. In januari bracht het bedrijf voor het eerst naar buiten dat het Altera als overnamekandidaat beschouwde.

Intel kocht Altera in 2015 voor bijna $17 miljard. De divisie concurreert voornamelijk met AMD, dat in 2022 FPGA-fabrikant Xilinx overnam voor $49 miljard.

Resultaten Intel onder druk

Het is nog onduidelijk hoeveel geld er met de huidige deal gemoeid is, maar de verkoop zou Intel een broodnodige financiële impuls geven. De chipgigant kampt al jaren met dalende inkomsten door toenemende concurrentie van AMD en andere spelers in markten zoals pc-processors en datacenterchips. Bovendien slaagde Intel er niet in om een significante positie op te bouwen in de markt voor AI-chips.

Als reactie hierop kondigde Intel plannen aan om zijn productieactiviteiten af te splitsen en zich te richten op chipontwerp. Echter, voormalig CEO Pat Gelsinger werd in december door de raad van bestuur vervangen voordat hij dit plan kon uitvoeren. Nu wordt het bedrijf geleid door interim-co-CEO’s David Zinsner en Michelle Holthaus. Het duo overweegt verschillende opties om kosten te besparen, waaronder de verkoop van divisies zoals Altera en investeringsarm Intel Capital.

Onder Gelsinger wilde Intel aanvankelijk een klein belang in Altera verkopen en de divisie als apart bedrijf afsplitsen voorafgaand aan een beursgang. Het is onduidelijk of dit nog steeds het plan is of dat Silver Lake andere strategieën heeft.

Meer interesse voor Intel-divisies

Eerder deze week bleek dat concurrenten Broadcom en TSMC mogelijk interesse hebben in andere delen van Intels activiteiten. Broadcom zou zich richten op de chipontwerpdivisie, terwijl TSMC zou kijken naar de chipfabrieken van Intel. Intels aandelen stegen met meer dan 16% door dit nieuws en staan dit jaar inmiddels 29% hoger, nadat ze in 2024 meer dan 60% waren gedaald.

Vorige maand rapporteerde Intel kwartaalcijfers die beter waren dan de verwachtingen van Wall Street. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen door een zwakke vraag naar datacenterchips. Het bedrijf zoekt nog steeds naar een permanente opvolger voor Gelsinger.