Intel slaat overnamepoging Arm af

De productdivisie van Intel is niet te koop, zo ontdekte Arm. De van origine Britse chipontwerper volgt Qualcomm op als volgende potentiële koper, maar een deal is even onwaarschijnlijk.

We schreven afgelopen zondag al dat Qualcomm’s poging om Intel over te nemen zeer onrealistisch was. Sindsdien heeft Apollo Global Management zich gemeld voor een mogelijke investering van 5 miljard dollar.

Nu meldt Bloomberg dat Intel expliciet “nee” heeft gezegd tegen een overname van de eigen ontwerpdivisie. Daarmee zou enkel Intel Foundry, de fabricage-zijde van het bedrijf, overblijven. Laatstgenoemde is juist een enorme kostenpost en inmiddels een dochteronderneming van Intel Corporation. Deze constructie is bedoeld om externe investeringen toe te laten voor de Foundry-praktijken.

Intel bijt van zich af

De horde aan geïnteresseerden voor Intel komt puur door de historisch lage beurswaarde. Opeens is de chipgigant van weleer een koopje; we zijn geen financiële specialisten, maar de aandelen zijn nu wel echt spotgoedkoop vergeleken met die van Nvidia, TSMC, ASML, AMD, Arm en andere profiteurs van de AI-hype. Toch komt het enigszins over als een hoop makelaars die een huis komen bezichtigen dat helemaal niet te koop staat. Afgezien van het gevaar van activistische aandeelhouders of een hostile takeover zint Intel vooral op herstel op eigen kracht.

Het doel van CEO Pat Gelsinger is sinds zijn terugkeer bij Intel om de Amerikaanse chipreus opnieuw uit te vinden. Jaren van aftakeling moesten worden vervangen door nieuw elan, waarin Intel én competitieve producten leverde, én voorop zou lopen als chipfabrikant. Als schep erbovenop betrad het de GPU-markt, waarbinnen het inmiddels weer praktisch is weggevaagd.

Die doelstellingen zijn inmiddels bijgesteld. Echter is een koerswijziging voor de Foundry-plannen duur en traag. Met alle kapers op de kust op zoek naar Intel-onderdelen die niet te koop staan, is de tumult onophoudelijk. De kostenbesparingen bij Intel zijn in ieder geval drastisch: personeelsreducties gingen bijvoorbeeld gepaard met het verkopen van Arm-aandelen.

