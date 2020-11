Adobe koopt marketingspecialist Workfront voor 1,5 miljard dollar

Adobe neemt voor 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) marketingsoftwarespecialist Workfront over. Met de overname wil Adobe zijn portfolio van cloudgebaseerde marketingoplossingen verder verstevigen.

Met de nu aangekondigde overname wil Adobe zijn eigen cloudgebaseerde oplossing voor marketing Adobe Experience Cloud verder uitbreiden. Met Experience Cloud beschikken marketeers over een tool voor persoonlijke marketingcampagnes, content delivery, analytics, data en adverteermogelijkheden.

Toegevoegde waarde Workfront

De cloudgebaseerde oplossingen van Workfront voegen hier mogelijkheden aan toe als het beheren van marketing content, het uitvoeren van workflows tussen teams en het plannen en volgen van marketingcampagnes. Belangrijke tools hiervoor zijn onder meer het cloudgebaseerde strategie- en planningsplatform Align, het integratieplatform Fusion en de planningstool Scenario Planner.

Integratie van beide platforms

De overname moet ervoor zorgen dat Adobe één van de marktleiders op het gebied van oplossingen voor het verbeteren van de klantervaring blijft en vooruithelpt. Met de combinatie tussen de oplossingen van Adobe zelf en die van Workfront moet uiteindelijk een complete lifcycle voor CX opleveren; van idee tot daadwerkelijke activatie.

Voor dit laatste is het volgens Adobe de bedoeling dat Experience Cloud en de platforms van Workfront volledig in elkaar worden geïntegreerd. Het integratieproces moet eenvoudig kunnen verlopen, omdat Workfront beschikt over vele API’s die met oplossingen en toepassingen van derde partijen integreren. Adobe Experience Cloud is één van deze externe platforms.

1,5 miljard dollar

Abdobe legt voor de overname van Workfront in totaal 1,5 miljard dollar neer. Beide bedrijven blijven wel onafhankelijk van elkaar werken. De overname moet, afhankelijk van toestemming van de bevoegde autoriteiten, in het eerste fiscale kwartaal van 2021 zijn voltooid.