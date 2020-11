Cloud Foundry maakt definitief stap naar Kubernetes

Open-source PaaS-platform Cloud Foundry lijkt eindelijk Kubernetes volledig te omarmen. Dit blijkt uit een recente serie producten die Cloud Foundry heeft aangekondigd.

Cloud Foundry gaat Kubernetes nu meer toepassen en integreren in zijn producten en ecosysteem. Dit is voor het open-source PaaS-platform best wel een revolutionaire stap te noemen. De community was de afgelopen tijd verdeeld over hoe het defacto standaard container orkestratieplatform met Cloud Foundry moest worden gebruikt en in het ecosysteem moest worden ingepast.

Blijkbaar is nu de kogel door de kerk en is de community omgegaan. Kubernetes wordt voor Cloud Foundry de standaard infrastructuur. Niet in de laatste plaats door druk van de commerciële aanbieders van Cloud Foundry en in het bijzonder VMware. VMware heeft de grootste commerciële distributeur van het open-source PaaS-platform, Pivotal, geheel overgenomen. Voor de beslissing om Kubernetes definitief te omarmen was dat voor Cloud Foundry en de community een belangrijke stimulans.

De koerswijziging moet Cloud Foundry helpen bij het nog meer naar voren brengen van de diensten die het levert. Cloud Foundry biedt volgens experts al jaren vooruitstrevende producten en diensten, maar is altijd een beetje onder de radar gebleven. De omarming van Kubernetes en de steun van grote spelers als VMware kunnen helpen deze tools beter voor het voetlicht te brengen. Zodat niet alleen grote bedrijven deze meer gaan gebruiken, maar ook kleinere bedrijven hiervan het voordeel inzien.

Nieuwe oplossingen voor Kubernetes

Concreet laat Cloud Foundry de nieuwe koers zien met de introductie van nieuwe projecten die Kubernetes ondersteunen. Zo is versie 1.0 van CFfor-K8s gelanceerd. Deze oplossing helpt bedrijven makkelijker naar Cloud Foundry over te stappen. De oplossing maakt het mogelijk om Cloud Foundry instances bovenop Kubernetes te draaien, wat de integratie van beide toepassingen makkelijker maakt.

De oplossing ondersteunt naast native Kubernetes ook diverse aanverwante technologieën als Istio, Envoy en Fluentd. Ook beschikt het onder meer over functionaliteit als applicatie-staging met kpack en Paketo Buildpacks, versleutelde communicatie, lifecycle management, het verzamelen van meetgegevens, event en log data, ondersteuning voor programmeertalen als Java, Node, Go en .NET Core en een cloud controller API. De oplossing kan binnen 10 minuten op elk Kubernetes cluster worden geïnstalleerd, zelfs op een laptop.

Updates van KubeCF en Stratos

Daarnaast is versie 2.5 van KubeCF geïntroduceerd. KubeCF is een open-source distributie van Cloud Foundry for Kubernetes en verpakt als een Helm chart. Ontwikkelaars kunnen met KubeCF dezelfde software draaien en dezelfde ontwikkelervaring hebben als de software die in traditionele op vm’s gebaseerde Cloud Foundry clusters draait.

Updates zijn onder meer productieklare Eirini, een technologie die architectuur van Cloud Foundry op Kubernetes minder complex maakt. Eirini maakt ook meer integratie met het Kubernetes-ecosysteem mogelijk. Ook is container-to-container networking en multi-cluster applicatie-scheduling voor Diego toegevoegd. Diego is een Cloud Foundry-technologie voor het beheer van containers. Verder zijn er nog enkele algemene verbeteringen en bugfixes doorgevoerd.

De laatste tool die Cloud Foundry nu speciaal voor Kubernetes heeft gelanceerd is versie 4.2 van Stratos. In deze laatste versie van de beheerconsole voor Cloud Foundry clusters zijn nu diverse ondersteuningsmogelijkheden voor native Kubernetes clusters en Helm chart repostories toegevoegd.

