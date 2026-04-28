OpenAI presteert slechter dan het zelf had verwacht

OpenAI staat onder toenemende druk nu interne doelstellingen voor gebruikersgroei en omzet niet zijn gehaald, terwijl de kosten voor infrastructuur blijven oplopen. De tegenvallende prestaties komen op een gevoelig moment, aangezien het bedrijf werkt aan een mogelijke beursgang later dit jaar.

Volgens bronnen binnen het bedrijf, waarmee The Wall Street Journal sprak, heeft financieel directeur Sarah Friar haar zorgen gedeeld over de financiële houdbaarheid van de huidige strategie. Zij zou hebben aangegeven dat toekomstige verplichtingen voor rekenkracht alleen betaalbaar blijven als de omzet sneller groeit. Daarmee zet zij vraagtekens bij het tempo waarin OpenAI nieuwe contracten aangaat voor datacentercapaciteit.

Ook binnen de raad van bestuur klinkt meer kritische reflectie. Bestuursleden zouden de investeringen in infrastructuur opnieuw tegen het licht houden en zich afvragen of de expansiedrift van CEO Sam Altman (foto) nog past bij de afkoelende groei. Altman stelde juist dat rekenkracht de belangrijkste groeibeperking vormt.

Die strategie leidde tot grootschalige afspraken met leveranciers, goed voor honderden miljarden dollars aan verplichtingen. Lange tijd leek die aanpak gerechtvaardigd door het succes van ChatGPT, maar de groei vertraagde vorig jaar. Daarmee ontstond twijfel over het investeringsbeleid.

OpenAI slaagde er niet in om een belangrijke interne mijlpaal voor wekelijkse gebruikers te halen. Ook de omzet bleef achter bij verwachtingen. Concurrentie speelde daarbij een rol, met name van Gemini van Google. Daarnaast kampt het bedrijf met uitstroom van betalende gebruikers.

In segmenten zoals programmeertools en zakelijke toepassingen verloor OpenAI terrein aan Anthropic. Dit leidde eerder dit jaar tot het missen van meerdere maandelijkse omzetdoelen in 2026, volgens Bloomberg.

Investeerders kritischer op miljardenuitgaven aan AI

Tegelijk groeit ook buiten OpenAI de twijfel over de houdbaarheid van de investeringsgolf in AI. Investeerders vragen zich af of de miljardenuitgaven aan datacenters en chips zich snel genoeg terugverdienen, nu de groei afvlakt.

OpenAI blijft echter fors inzetten op infrastructuur. Het bedrijf zou zich hebben gecommitteerd aan investeringen tot meer dan 1,4 biljoen dollar. Om die ambities te financieren, klopt het aan bij een beperkte groep investeerders, waarbij ook Anthropic deels uit dezelfde vijver vist.

De recente financieringsronde leverde een recordbedrag op, maar de verwachting is dat dit kapitaal in enkele jaren grotendeels wordt verbruikt door de hoge kosten voor rekenkracht. Een deel van de financiering is afhankelijk van aanvullende afspraken met partners.

Binnen het bedrijf wordt nadrukkelijker gekeken naar kostenbeheersing. Projecten die minder bijdragen aan de kernactiviteiten worden teruggeschroefd, terwijl producten zoals Codex verder worden uitgebouwd. Dat wijst op een poging de balans tussen groei en efficiëntie te herstellen.

De spanningen rond investeringen lijken door te werken in de voorbereiding op een beursgang. Friar zou hebben benadrukt dat OpenAI eerst interne processen moet versterken voordat het klaar is voor de eisen van de publieke markt. Altman zou vasthouden aan een ambitieuzere planning.

Naast financiële en strategische vraagstukken kampt OpenAI ook met organisatorische uitdagingen. Zo is er sprake van verminderde continuïteit in de leiding, nu Fidji Simo tijdelijk afwezig is. Daarnaast zorgt een juridische procedure van Elon Musk voor extra onzekerheid rond de governance.