AWS voegt macOS-instanties toe aan EC2

Klanten van AWS hebben vanaf nu de mogelijkheid om van virtuele macOS-machines gebruik te maken. De machines kunnen onder andere worden gebruikt voor de ontwikkeling van Xcode-applicaties.

Aangezien Apple geen serverhardware verkoopt, maakt Amazon gebruik van Mac mini’s. De computers kunnen macOS 10.14 Mojave of 10.15 Catalina combineren met AWS Nitro om samen te werken met andere AWS-diensten als S3, EBS en EFS.

Xcode

Amazon zet de macOS-instances in de markt als een manier om Xcode-applicaties voor het Apple-platform te bouwen, testen, packagen en ondertekenen, schrijft het bedrijf in een blogpost. Hieronder vallen applicaties voor macOS, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en Safari.

Render farms

Naast het ontwikkelen van Apple-apps, suggereert Amazon dat de instanties ook gebruikt kunnen worden voor het opzetten van farms voor renders, continuous integration of continuous delivery. Het is mogelijk om de instanties via SSH of VNC te benaderen.

Specificaties

De Mac mini’s zijn uitgerust met een Intel Core i7 8700B-hexacoreprocessor, 32GB aan werkgeheugen en een 10-gigabit netwerkaansluiting. Het bedrijf is van plan om in 2021 instanties met de nieuwe Apple M1-chip toe te voegen. Die variant gaat vermoedelijk niet meer dan 16GB ram en een gigabitaansluiting hebben, aangezien dat de limieten zijn van de huidige Mac mini met Apple M1.

Locaties

De Europese macOS-instanties staan in Amazon-serverparken in Ierland. Buiten Europa staan er servers in de Amerikaanse staten North Virginia, Ohio en Oregon en voor de Aziatische markt staan de servers in Singapore.