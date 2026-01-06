AWS verhoogt prijzen EC2 Capacity Blocks met 15 procent

AWS verhoogde begin januari stilzwijgend de prijzen van EC2 Capacity Blocks voor machine learning. Het gaat om een stijging van ongeveer 15 procent voor GPU-gebaseerde instances die worden gebruikt voor zware ML-trainingen.

Opvallend is dat AWS de aanpassing in het weekend doorvoerde, zonder aparte aankondiging naar klanten.

Concreet zijn met name de p5e.48xlarge- en p5en.48xlarge-instances duurder geworden. Deze instances, uitgerust met meerdere NVIDIA H200 GPU’s, worden volgens The Register ingezet voor grootschalige machine learning- en AI-workloads. In de meeste regio’s steeg de uurprijs van de p5e.48xlarge van 34,61 dollar naar 39,80 dollar. Voor de p5en.48xlarge ging het tarief omhoog van 36,18 dollar naar 41,61 dollar per uur. In de regio US West Noord-Californië liggen de prijzen nog hoger, met een stijging tot bijna 50 dollar per uur voor de p5e-variant.

Capacity Blocks zijn bedoeld voor klanten die gegarandeerde GPU-capaciteit nodig hebben op een vooraf bepaald moment. In tegenstelling tot spot-instances, die plotseling kunnen verdwijnen, reserveren organisaties hiermee capaciteit voor een vast tijdsvenster, variërend van één dag tot meerdere weken. Deze dienst wordt vooral gebruikt door bedrijven die bedrijfskritische ML-trainingen uitvoeren en waarvoor onderbrekingen grote financiële gevolgen kunnen hebben. De doelgroep bestaat dan ook voornamelijk uit grote organisaties met substantiële cloudbudgetten.

Volgens Amazon is de prijsaanpassing het gevolg van veranderende vraag- en aanbodverhoudingen. De tarieven voor Capacity Blocks zouden per kwartaal worden aangepast op basis van verwachte marktomstandigheden. AWS benadrukt daarbij dat deze dynamiek al langer onderdeel is van het prijsmodel voor deze specifieke dienst.

Geen eenduidig prijsbeleid

De verhoging komt enkele maanden nadat AWS nog forse prijsverlagingen aankondigde voor GPU-instances, met name voor On-Demand- en Savings Plans. Capacity Blocks vielen destijds buiten die verlagingen. Dat onderstreept dat verschillende afnamemodellen binnen AWS los van elkaar worden geprijsd en aangepast.

Voor organisaties met Enterprise Discount Programs kan de wijziging gevolgen hebben. Deze contracten bieden doorgaans korting op publieke prijzen, maar wanneer de basisprijs stijgt, neemt ook het absolute bedrag toe dat klanten betalen. Dit kan aanleiding zijn voor hernieuwde gesprekken tussen grote klanten en AWS over prijsafspraken.

De prijsstijging speelt zich af tegen de achtergrond van wereldwijde schaarste aan geavanceerde GPU’s. De vraag naar rekenkracht voor AI en machine learning blijft toenemen, terwijl het aanbod beperkt is. Concurrenten zoals Microsoft Azure en Google Cloud positioneren zich actief in deze markt, maar kampen eveneens met beperkte beschikbaarheid.