Facebook neemt CRM-specialist Kustomer over

Facebook heeft de CRM-startup Kustomer overgenomen. Hiermee krijgt het social mediaplatform technologie in handen waarmee zakelijke gebruikers hun klantenservicemedewerkers kunnen voorzien een overzichtelijk klantprofiel.

Met de overname van de CRM-specialist Kustomer wil Facebook zakelijke gebruikers die het social mediaplatform als hun belangrijkste klantenkanaal gebruiken, beter inzicht geven in hun klanten. Hierdoor kunnen deze zakelijke gebruikers op hun beurt hun klantenservicemedewerkers van betere informatie over klanten voorzien.

Facebook heeft ongeveer 175 miljoen zakelijke gebruikers die het platform als belangrijkste contactmogelijkheid gebruiken. Vaak gebruiken zij het social mediaplatform in plaat van een eigen website of mobiele applicatie. De verschillende kanalen van Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp zijn daarbij de belangrijkste kanalen om met hun klanten contacten te onderhouden.

Eigenschappen Kustomer

Het CRM-platform van Kustomer is een omnichannel platform dat klanteninteractie vanuit deze verschillende kanalen bij elkaar brengt in een enkel dashboard. Het platform helpt onder meer vaak herhalende taken te automatiseren, zodat klantenservicemedewerkers maximale tijd aan het klantencontact kunnen besteden.

Verder helpt het platform gebruikers die Facebook als belangrijkste ‘uithangbord’ hebben een beter beeld van hun klanten te krijgen. Hierdoor kunnen zij hun dienstverlening aan deze klanten nog meer optimaliseren.

Verdere ondersteuning

Het platform wordt door Facebook straks verder ondersteund, onder meer door integratie met de eigen messaging-diensten Messenger en WhatsApp. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt, maar experts verwachten dat de overnameprijs zo rond de 1 miljard dollar ligt.