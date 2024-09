Commvault neemt AWS backup-specialist Clumio over

Commvault neemt Clumio over, een startup op het gebied van cloud-databescherming. Met de overname will de eerste tegemoet komen aan de toenemende vraag naar vliegensvlug dataherstel ten behoeve van cloud-native applicaties, met name voor organisaties die specifiek gebruik maken van de clouddiensten van AWS.

Clumio biedt gerichte dataherstel-functionaliteiten voor AWS zoals S3 Direct Access, waarmee gebruikers read-only back-ups van datasets kunnen blijven gebruiken terwijl het eigenlijke herstel op de achtergrond plaatsvindt. Dit helpt downtime minimaliseren in geval van uitval of cyberaanvallen. Het platform ondersteunt ook andere AWS-diensten, waaronder block storage en managed databases, en biedt immutable back-ups voor Microsoft 365-omgevingen ter bescherming tegen ransomware. Het bedrijf wist in het verleden 260 miljoen dollar aan durfkapitaal op te halen.

De CEO van Commvault, Sanjay Mirchandani, zegt dat de deal zijn bedrijf helpt een omvangrijker pakket voor clouddatabescherming en cyberweerbaarheid te bieden, wat niet zo gek is aangezien steeds meer bedrijven hun workloads naar de cloud verplaatsen. De technologie van Clumio is in dat opzicht dus een aanvulling op het bestaande SaaS-aanbod van Commvault.

Tweede overname van cloudspecialist

Dit is de tweede cloud-gerelateerde overname voor Commvault dit jaar. In april nam het bedrijf al Appranix uit Boston over, gespecialiseerd in resilience en disaster recovery voor cloud-native toepassingen. Het bedrijf lijkt dus flink in te willen zetten op databescherming in de cloud, waarbij de AWS-expertise van Clumio een stukje specialisatie biedt die nog ontbrak in het portfolio van Commvault.

De deal komt naar verwachting rond in oktober, beide partijen houden de lippen stijf op elkaar wat betreft de overnameprijs. Commvault wil in elk geval kwijt dat deze laatste aankoop geen deuk slaat in zijn cashreserves, en verwacht tegelijk dat Clumio meteen gaat bijdragen aan de omzet.

