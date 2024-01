Meta zal gebruikers de mogelijkheid geven om persoonlijke informatie verzameld op Instagram niet te delen met Facebook en andersom. De wijziging voert het bedrijf door om in orde te zijn met de Digital Markets Act (DMA) die vanaf 7 maart geldt. Voor alle huidige gebruikers van Meta-diensten zal die wetgeving echter nog weinig verschil maken.

Met de DMA wil Europa de macht van Big Tech opnieuw afnemen. De regels gelden alleen voor de bedrijven die eerder al werden aangeduid als ‘gatekeeper‘, al wordt er wel voortdurend in de gaten gehouden of er wijzigingen aan die lijst nodig zijn.

Strenger optreden tegen dataverzameling

Meta is één van de bedrijven op deze lijst. De social mediaplatformen Facebook en Instagram, chatdiensten Messenger en WhatsApp en online verkoopplatform Marketplace zullen allemaal aan de wetgeving dienen te voldoen. Eén van de regels verbiedt het om persoonlijke informatie tussen de verschillende diensten van Meta uit te wisselen.

Het bedrijf heeft nu verduidelijkt hoe het die regel in de praktijk wil omzetten. Dit zal verlopen via een melding voor gebruikers van de diensten waarin iedere gebruiker kan aangeven dat Meta niet langer gegevens uit verschillende diensten mag combineren.

Omslachtig proces

Die wetgeving moet de privacy van gebruikers ten goede komen, maar we merken hierin twee problemen op. Als eerste zorgt Meta ervoor dat er in de praktijk maar weinig zal veranderen aan de manier waarop het bedrijf gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers laat zien. Het maakt hiervoor gebruik van een melding waarin gebruikers de keuze krijgen en zoals cookiemeldingen al aantoonden zullen veel gebruikers akkoord gaan met een optie zonder te lezen waar het precies over gaat of waar ze mee instemmen.

Bovendien is het in sommige gevallen een hele klus om de loskoppeling voor elkaar te krijgen. Om Messenger los te krijgen van Facebook, moeten gebruikers bijvoorbeeld een volledig nieuw Messenger-profiel aanmaken.

Vroegere koppeling niet ongedaan

Daarnaast lost dit aspect van de DMA nu nog helemaal niets op. Meta kocht Instagram in 2012 net met de reden om de interesses en voorkeuren van zijn gebruikers beter in kaart te krijgen. De datakoppeling volgde dus niet lang na de overname. Heel wat jaren is de datakoppeling van Meta-gebruikers al bezig en dit is niet simpelweg ongedaan te maken. Onze data zit bijgevolg gekoppeld verankerd in de systemen van Meta.

Voor de toekomstige generaties zullen de regels wel onmiddellijk moeten baten. Al hangt er natuurlijk veel af van de uiteindelijke uitwerking die Big Tech hanteert. Die uitwerking is vaak niet in het voordeel van de privacy van gebruikers. Zo bedacht Meta nog niet zo lang geleden een sluwe oplossing om toch persoonlijke informatie van gebruikers te kunnen blijven verzamelen ondanks het verbod van de EU. Alleen door een betalend abonnement af te sluiten, komen gebruikers onder de betaling uit. Dat stuit heel wat partijen op de borst.

