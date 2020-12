Cisco koopt IMIMoblie voor 730 miljoen dollar

Cisco neemt de Britse specialist IMImobile over voor 730 miljoen dollar. Hiermee krijgt Cisco meer technologie voor Customer Experience as a Service (CXaaS) in handen.

Met de overname wil Cisco zijn Contact Center as a Service (CCaaS)-portfolio uitbreiden. Met deze diensten kunnen bedrijven makkelijker via verschillende kanalen contact hebben met klanten en zo klanteninteractie verbeteren.

Cisco betaalt 730 miljoen dollar (603 miljoen euro) voor IMIMobile en de overname moet in het eerste kwartaal van 2021 zijn beslag krijgen.

Diensten IMImobile

Concreet brengt IMIMobile Cisco software en diensten waarmee bedrijven constant in verbinding staan met hun eindgebruikers via verschillende interactieve kanalen. Denk hierbij onder meer aan sociale media, messaging-diensten of via telefonie. De diensten maken het mogelijk om snellere en slimmere interactie met klanten te hebben via het communicatiekanaal dat klanten uiteindelijk kiezen.

Integratie in Cisco’s CCaaS-platform

Na de overname worden de toepassingen en oplossingen van IMImobile aan Cisco’s Contact Center as a Services (CCaaS)-platform toegevoegd, in het bijzonder Webex Contact Center. Dit moet klanten uiteindelijk een dienst opleveren die intelligenter is, meer samenwerking tussen agents toestaat en meerdere kanalen bestrijkt. Verder wordt het platform op deze manier programmeerbaar. Hierdoor kunnen workflows voor het orkesteren en personaliseren van customer journey’s worden uitgerold.

Tip: Cisco roeit tegen de stroom in met Webex als Teams- en Slack-concurrent