Microsoft ziet omzet en winst flink stijgen door clouddiensten

Microsoft heeft zijn omzet en winst in zijn tweede fiscale kwartaal van 2021 flink zien toenemen. Vooral dankzij zijn (public) clouddiensten en de verkoop van pc-software als Office 365 om werken op afstand mogelijk te maken.

Uit de cijfers blijkt dat de omzet van de techgigant in het tweede fiscale kwartaal van 2021 met 17 procent toenam naar een totaal van 43,1 miljard dollar (35,6 miljard euro). Dit is meer dan de door analisten voorspelde 40,2 miljard dollar. Ook nam de winst toe naar in totaal 15 miljard dollar in het fiscale Q2 van dit jaar. Dit nieuws leidde op de beurs meteen tot een toename van 5 procent van de waarde van een aandeel Microsoft.

Clouddiensten en Office 365

De techgigant ziet als belangrijkste aanjagers van de groei interesse in zijn op Azure gebaseerde clouddiensten en een grotere afname van specifieke pc-software, zoals Office 365.

Op het gebied van clouddiensten nam de omzet toe met 48 procent en dan vooral voor op Azure gebaseerde diensten. Volgens experts zien bedrijven Azure steeds meer als een goed alternatief en consumentvriendelijker dan alternatieven als AWS.

Wat betreft de groeiende interesse in pc-software wordt dit vooral mogelijk gemaakt door een toenemende vraag naar Office 365-oplossingen. Dit omdat steeds meer medewerkers van bedrijven thuiswerken vanwege de pandemie en daar ook over de normaal op hun werk beschikbare software moeten beschikken. Ook nam de vraag naar Dynamics 365-oplossingen toe.

Toekomst

Voor het komende derde fiscale kwartaal van 2021 verwacht de techgigant opnieuw een toename van de omzet en van de winst. Ook deze zal zich volgens Microsoft weer in de dubbele cijfers bevinden.