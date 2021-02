IBM Cloud introduceert nieuw abonnementsmodel

IBM wil meer bedrijven overtuigen om via een nieuw abonnementsmodel zijn public cloudomgeving IBM Cloud te gaan gebruiken. Klanten kunnen nu aangeven hoeveel zij maandelijks aan het gebruik van de public cloudomgeving willen uitgeven.

Met het nieuwe abonnement ‘Pay as You Go With Committed Use’ van Big Blue kunnen klanten zelf kiezen hoeveel zij iedere maand voor het gebruik van de IBM Cloud willen betalen. Dit bedrag moet wel de goedkeuring van IBM krijgen en kan niet met een enkele klik worden aangeschaft. De kosten worden vervolgens standaard iedere maand gefactureerd. Daarnaast krijgen de klanten van dit abonnementsmodel ook korting voor andere diensten van de public cloudomgeving.

Kortingen

Mochten klanten meer capaciteit van de IBM Cloud gebruiken dan vooraf ingeschat, dan krijgen zij hetzelfde bedrag gefactureerd. ‘Bill shock’ wordt hiermee niet helemaal voorkomen, maar in ieder geval hoeven klanten dan minder te betalen dan de normale kosten voor het gebruik van de public cloudomgeving van Big Blue.

Uitgebreid uitgavenoverzicht

Klanten voor dit abonnementsmodel krijgen in hun console een uitgebreid overzicht van hoeveel capaciteit zij maandelijks ‘vastleggen’. Zij hebben daarbij inzicht in de kortingen, de voortgang van de uitgaven en hoeveel tijd de commitment nog heeft. De uitgaven aan cloudcapaciteit worden per maand weergegeven en het is mogelijk deze per maand aan te passen.

Concurrerende programma’s

Met het abonnementsmodel wil Big Blue de concurrentie met de andere grote public cloudomgevingen verder aangaan. AWS heeft ook een soortgelijk abonnementsmodel, AWS Savings Plans, maar Microsoft Azure weer niet.

Het abonnementsmodel Pay as You Go With Committed Use is nu nog alleen beschikbaar voor geselecteerde klanten in de Verenigde Staten. De algemene uitrol vindt in de loop van dit jaar plaats.