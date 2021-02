Google Cloud blijft verlies draaien

Google-moederbedrijf Alphabet blijft verlies draaien op de eigen grote public cloudomgeving Google Cloud Platform (GCP). Dit blijkt uit recent bekendgemaakte cijfers. Toch wordt nog steeds flink in de public cloudomgeving geïnvesteerd.

Uit de cijfers van Alphabet over de financiële prestaties blijkt dat GCP nog steeds niet echt winstgevend is. In het fiscale jaar over 2020 leed GCP een verlies van maar liefst 5,6 miljard dollar (4,7 miljard euro). In totaal leverde de public cloud een omzet op van 13,1 miljard dollar. In 2018 en 2019 leverde GCP al een verlies op van respectievelijk 4,3 miljard dollar en 4,6 miljard dollar.

Sinds 2018 neemt wel de totale omzet gestaag toe. Dit wijst erop dat klanten meer waarde zien in de public cloudomgeving. Volgens het financiële overzicht van Alphabet krijgt GCP steeds meer zakelijke eindgebruikers.

Meer investeringen

De toenemende omzet geeft ook aan dat Alphabet steeds meer in de public cloudomgeving investeert, zo geeft TechCrunch aan. Vooral investeert de techgigant in de op GCP gebaseerde Google Workspace-oplossingen, het voormalige G Suite. In het afgelopen jaar heeft Google hiervoor het aantal regio’s uitgebreid en volgen er binnenkort nog meer.

Algemene cijfers Aplhabet

Wanneer in het algemeen naar de cijfers van Alphabet en Google wordt gekeken, dan blijken basisdiensten als Search en YouTube nog steeds de echte cash cows. De advertentie-inkomsten liepen echter wel terug, maar herstellen zich op dit moment.