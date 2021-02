Oracle integreert COVID-19-tools dieper in Oracle HCM

Oracle heeft zijn Employee Care Package, een bundel van verschillende COVID-19-tools, dieper geïntegreerd in zijn cloudgebaseerde Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM)-oplossing. Hierdoor kunnen HR-medewerkers beter de weg naar een veilige terugkeer naar de werkvloer in de huidige pandemie begeleiden.

Oracle wil bedrijven graag helpen om tijdens de huidige pandemie hun werknemers zo veilig mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer en hen daar veilige werkomstandigheden te bieden.

De laatste update van de integratie van de vorig jaar al uitgerolde Employee Care Package-tooling in Oracle Fusion Cloud HCM omvat een zogenoemde ‘Return to the Workplace Journey’. Concreet bestaat deze specifieke journey uit nieuwe tools voor onder meer COVID-19-testtrajecten en de komende vaccinatietrajecten.

Tools voor verschillende procedures

Meer specifiek bestaan de tools uit verschillende proces-, trainings- en veiligheidsprotocollen waaraan medewerkers moeten voldoen. De tools helpen deze trajecten te leren en te begrijpen, zodat zij deze op de werkvloer kunnen uitvoeren.

De trajecten die de medewerkers moeten doorlopen, zijn onder meer het bekijken van nieuwe veiligheidsvoorschriften, het uitvoeren van reguliere gezondheidschecks, het boeken van COVID-19-testen bij voorgeschreven testleveranciers, het updaten van hun vaccinatiestatus door self-service enquetes en het aanleveren van vaccinatiebewijzen. Medewerkers kunnen met de tools al deze informatie in een digitaal gezondheidspaspoort aanleveren. Oracle zorgt er ook voor dat medewerkers hiertoe altijd toegang hebben.

Functionaliteit voor HR-medewerkers

Voor HR-medewerkers helpen de nu geüpdatete tools in Employee Care Package en de diepere integratie met Oracle Fusion Cloud HCM met het verkrijgen van meer inzichten. Bijvoorbeeld de test- en vaccinatiestatus van medewerkers.

Met Oracle Fusion HCM Analytics kunnen zij vervolgens al deze data analyseren om een compleet overzicht te krijgen van de gezondheidsstatus van het medewerkersbestand. Met deze data kunnen zij dan weer nieuwe beslissingen nemen over een veilige terugkeer naar de werkvloer en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

De Return to the Workplace Journey is de laatste update van het Employee Care Package van Oracle. Andere onderdelen van deze bundel van tools zijn Oracle Workforce Health & Safety, de Oracle Digital Assistant en Oracle Learning.