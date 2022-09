Oracle heeft onlangs zijn Fusion Cloud Human Capital Management (HCM)-suite meer functionaliteit gegeven. De functionaliteit moet meer mogelijkheden bieden voor het voorkomen van burn-out, identificeren van vaardigheidsgebreken en plannen van carrières.

De updates voor de Fusion Cloud HCM-suite zijn een vervolg op recente introducties van HRM-platform Oracle Me. Binnen de suite heeft de tool Oracle Dynamic Skills een functionaliteit gekregen waarmee managers een centrale locatie kunnen inrichten voor het bekijken, toewijzen en beheren van bepaalde vaardigheden binnen verschillende teams.

De functionaliteit geeft onder meer inzicht in de belangrijkste vaardigheden van medewerkers, zodat daarmee makkelijk zakelijke doelen kunnen worden behaald en teamleden op hun rol gebaseerde vaardigheden kunnen verkrijgen.

Medewerkers evalueren

In de tool Oracle Performance Management is een functionaliteit voor het evalueren van medewerkers toegevoegd. Hiermee krijgen managers in oogopslag inzicht in de prestaties van een team ten opzichte van de verwachtingen. De functionaliteit werkt op basis van het meten van vaardigheden en individuele prestaties.

Luisteren

Verder zorgt de toevoeging van Oracle Touchpoints, afkomstig uit Oracle ME, dat managers beter naar hun medewerkers kunnen luisteren. Hiermee kunnen zij constant het gevoel onder hun medewerkers in de gaten houden en daarop direct reageren.

De tool zorgt voor een zo natuurlijk mogelijke communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers. Dit moet de ‘commitment’ en het vertrouwen tussen beide verstevigen, aldus Oracle. De upgrades aan Oracle Fusion Cloud HCM zijn per direct beschikbaar.

