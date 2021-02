Oracle gaat volledig hybride met Roving Edge Infrastructure

De toekomst is hybride. Dat is de heersende opinie in de IT-wereld op het moment. Ook cloud-aanbieders spelen daar op in. Oracle heeft de afgelopen jaren forse stappen gezet in het uitbreiden van het aanbod. Een oplossing voor de Edge ontbrak echter nog. Tot vandaag dan, want Oracle kondigt nu Roving Edge Infrastructure aan, dat zich hierop richt.

Oracle heeft een andere benadering van de cloud dan bijvoorbeeld AWS en in iets mindere mate Google en Microsoft. Deels is dat omdat het relatief laat op stoom kwam in dit gedeelte van de markt als je puur kijkt naar public cloud-infrastructuur. Deels is het ook omdat er bij Oracle ook vanuit andere invalshoeken naar de cloud gekeken wordt dan alleen infrastructuur. Zo is er een duidelijke cloud-route voor Oracle-klanten middels de Cloud Apps (ERP, CRM, HCM), iets waar bij andere public cloud-aanbieders minder of geen nadruk op ligt.

Veel soorten cloud

De laatste paar jaar heeft Oracle echter veel werk gestoken in het cloudinfrastructuur-portfolio. Zo was er enkele jaren geleden de introductie van de Gen2-infrastructuur, waarmee er grote stappen gezet werden op het gebied van security, onder andere vanwege de Autonomous Database. Er zijn inmiddels 29 Oracle Cloud Regions en dankzij de samenwerking met Microsoft ook zes Oracle-Microsoft Interconnect-regio’s. Met de Oracle Cloud VMware Solution heeft Oracle verder ook een voet tussen de deur bij (on-prem) VMware-gebruikers die naar de cloud willen.

Zoals hierboven al aangegeven, benadert Oracle de cloud net even anders dan andere spelers in de markt. Dat werd vorig jaar ondubbelzinnig duidelijk, met de aankondiging van Dedicated Region Cloud@Customer en Exadata Cloud@Customer. Hiermee is het mogelijk om in het eerste geval een volledige cloud-regio en in het tweede geval om alleen de razendsnelle combinatie van Exadata en de Oracle-cloud binnen de muren van je organisatie te krijgen.

Roving Edge Infrastructure

Oracle is echter nog niet klaar. Vanaf vandaag is er namelijk Roving Edge Infrastructure. Hiermee richt het bedrijf zich zoals de naam al aangeeft op de Edge. Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld bijkantoren overigens. Oracle heeft het specifiek ook over slecht bereikbare locaties. De Roving Edge Devices (REDs) die ervoor ingezet worden, zijn dan ook ruggedized. Daarnaast zijn ze draagbaar en schaalbaar.

Het idee van de nieuwe toevoeging is dat klanten nu ook cloud-applicaties kunnen draaien in het veld. Dit kan onder andere nuttig zijn voor het uitvoeren van ML-inferenties, maar ook voor zaken zoals real-time data-integratie, analytics en zware data warehouses. Ook belangrijk om te vermelden: Roving Edge Infrastructure is volledig mobiel en dus niet afhankelijk van welke verbinding dan ook. Een Roving Edge Device synchroniseert en installeert updates op het moment dat je hem weer aansluit. Er is uiteraard ook geen noemenswaardige latency en alle compute gaat richting de workload.

Roving Edge Infrastructure is een extensie van de OCI-omgeving van de klant zelf, dus stand-alone zal het niet te gebruiken zijn. Wel zal het dezelfde look en feel hebben als OCI. Dat zou de ingebruikname en het beheer ten goede moeten komen in ieder geval. Een enkele RED-node heeft 40 OCPU’s, 512 GB RAM, een niet nader gespecificeerde Nvidia GPU en 61 TB opslag (block, file). Vanaf 160 dollar per node per dag kun je van start. Je kunt een enkele node inzetten, maar ook clusters van 5 tot 15 nodes.

Hierboven zie je een Roving Edge Device: zonder rugged behuizing, gedeeltelijk open en volledig gesloten.

Verbeterde concurrentiepositie

Roving Edge Infrastructure zorgt ervoor dat de Oracle-cloud weer wat breder toepasbaar is. Daarmee verbetert Oracle haar concurrentiepositie ten opzichte van andere cloud-aanbieders. Die hebben echter ook niet stil gezeten de afgelopen jaren. Je kunt bij andere partijen ook Edge-cloud aanschaffen. Dat kunnen dan tamelijk specifieke services zijn, bijvoorbeeld Google Edge TPU voor ML-inferenties. AWS Outposts biedt iets soortgelijks als Oracle met deze nieuwe lijn. Outposts richt zich echter niet zozeer op moeilijk bereikbare plaatsen. Dat doet Roving Edge Infrastructure expliciet wel.

Een tegenhanger van Dedicated Region Cloud@Customer hebben we bij de concurrenten nog niet gezien overigens. Dat is echter gericht op een vrij specifieke niche. Het lijkt ons sterk dat daar het verschil gemaakt wordt voor de markt in de breedte.

Wat de toekomst ook brengt, het is duidelijk dat cloud-aanbieders zich steeds meer op het hybride verhaal gaan richten. Dat werd ook duidelijk tijdens de laatste editie van re:Invent, waar AWS ook behoorlijk wat nadruk op de edge legde. Hybride lijkt dus de nieuwe battle ground tussen de aanbieders te zijn of te worden. Oracle lijkt klaar voor die strijd. Het aanbod is er in ieder geval.