Oracle levert complete Oracle Gen 2 Cloud-omgeving nu ook on-premise

Oracle laat klanten zijn complete Oracle Gen 2 Cloud-omgeving-stack en -portfolio in hun eigen datacenters gebruiken met de introductie van Dedicated Region Cloud@Customer. Hiermee krijgen klanten een complete beheerde optie van alle diensten en functionaliteit die de public cloudregio’s van Oracle bieden.

Oracle wil met aanbieden van Dedicated Region Cloud@Customer zijn klanten voor hun belangrijkste workloads de ervaring geven van een public cloudomgeving, inclusief de toegang tot alle clouddiensten van Oracle. Dit betekent bijvoorbeeld dat klanten ook toegang hebben tot de bekende cloudoplossing Autonomous Database.

De cloudgigant reageert hiermee op wensen van klanten. Veel bedrijven verwachten dat een deel van hun workloads in de nabije toekomst in hun eigen on-premise datacenters draaien. Dit leidt tot een grote vraag naar een hybrid-architectuur waar dezelfde diensten, functionaliteit en het makkelijk kunnen overzetten van applicaties en data tussen public- en on-premise cloudomgevingen onder deel van zijn.

Alle public clouddiensten on-premise beschikbaar

Met de lancering van Dedicated Region Cloud@Customer biedt Oracle al zijn clouddiensten on-premise aan. Dit zijn meer dan vijftig verschillende diensten. Ook profiteren zij van alle API’s, SLA’s, optimale prijsprestaties en de hoogste security die de public cloudomgevingen normaal bieden. Dit is volgens Oracle zeer geschikt voor sterk gereguleerde of op security gerichte bedrijven die moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van legacy en data residency of bedrijven die operationele kosten moeten verlagen en legacy-applicaties moeten moderniseren

Bron: Oracle

Volledige beheermogelijkheden

Naast de volledige capaciteit van de Orcale Cloud Infrastrcuture biedt Oracle Dedicated Region Cloud@Customer verder volledige beheermogelijkheden en toegang tot nieuwe functionaliteit zodra deze in Oracle’s public cloud beschikbaar komen.

De on-premise versie van de tweede generatie Oracle Cloud-omgeving biedt ook sterke isolatie van klantdata, inclusief alle API-operations die lokaal blijven bij de betreffende datacenters van klanten en de hoogste beveiligingsniveaus bieden. Bovendien is Oracle Dedicated Region Cloud@Customer gecertificeerd voor het naadloos uitvoeren van Oracle cloudapplicaties, zoals de Oracle Fusion Cloud Applications Cloud ERP, Cloud HCM, Cloud SCM en Cloud CX. Hierdoor ontstaat ook een volledig geïntegreerde cloudervaring op locatie. Klanten betalen alleen voor diensten die ze gebruiken met dezelfde voorspelbare lage prijzen die worden aangeboden in de publieke cloudregio’s van Oracle.

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer is nu beschikbaar.