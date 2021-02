VMware geeft VMware Cloud Foundation flinke update

VMware heeft met de release van versie 4.2 zijn hybrid cloudplatform VMware Cloud Foundation een flinke update gegeven. De update richt zich vooral op storage, networking en cloudbeheer.

VMware Cloud Foundation wordt ingezet voor het beheer van virtuele machines (vm’s) en het orkestreren van containers voor applicaties in on-premise- en cloud-omgevingen. Het platform helpt om bronnen als rekenkracht, storage, netwerkverbindingen en cloudbeheer in een enkele omgeving samen te brengen om applicaties uit te rollen.

Uitgebreide functionaliteit voor persistent storage

In versie 4.2 van VMware Cloud Foundation is nieuwe functionaliteit toegevoegd. Voor storage is dat onder andere de introductie van vSAN HCI Mesh. Hiermee kunnen beheerders flexibel een vSAN cluster opschalen door bronnen te lenen van andere vSAN clusters. Bijvoorbeeld wanneer onverwacht de vraag naar data van het betreffende vSAN cluster toeneemt. De technologie splitst compute- van storagebronnen. Op deze manier kan eenvoudig capaciteit tussen vSAN clusters worden gedeeld, waardoor investeringen in meerdere storagebronnen achterwege kan blijven.

Op het gebied van storage beschikt de oplossing verder over het vSAN Data Persistence-platform. Dit is een, in de woorden van VMware, unified hybrid storageplatform voor zowel traditionele (legacy) als moderne applicaties.

Het platform bestaat eigenlijk uit een framework waarvoor het mogelijk is om (storage)producten en toepassingen van derde partijen op het gebied van storage direct te integreren in de VMware-infrastructuur. Dit om applicaties te ondersteunen die stateful-diensten als object storage, noSQL-databases en event streamingdiensten nodig hebben voor persistent data.

Cloudian en MinIO

De eerste twee partijen die van dit framework profiteren, zijn de leveranciers van S3-compatibele object storage voor ongestructureerde data Cloudian en MinIO. Met de Kubernetes API kunnen klanten on demand hun object storage opzetten en opschalen. Daarnaast zorgen zij met deze technologie ervoor dat zij hun belangrijkste applicaties betere beschikbaarheid kunnen geven tijdens onderhoud en lifecycle-beheer. Verder brengt het vSAN Data Persistence-platform hen onder meer versimpelde beheerstaken en lagere kosten.

Overige toegevoegde eigenschappen

Op netwerkgebied is in versie 4.2 van VMware Cloud Foundation nu VMware NSX-T 3.1 Federation toegevoegd dat naast netwerkverbindingen ook beveiliging, automatisering en vereenvoudigd beheer voor cloud-native applicaties biedt. Vooral voor cloud-native applicaties die op bare metal, in meerdere hypervisors en binnen public cloudomgevingen draaien. Functies zijn onder meer gecentraliseerd beheer, networking en configuratie-tooling voor policies.

De update van VMware Cloud Foundation levert ook een geheel nieuwe versie van de suite van cloudbeheeroplossingen VMware vRealize op. De verbeteringen aan deze tool hebben onder meer verbeteringen gebracht aan de infrastructuurautomatisering en levert ook meer security voor AI-werkzaamheden.

Tip: VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4