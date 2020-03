VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4

VMware zette als één van de eerste IT-bedrijven zijn fysiek event om in een virtueel event. Aanvankelijk wilde het bedrijf zijn toekomst groots presenteren in San Francisco, maar het coronavirus goot de presentatie van VMware Cloud Foundation 4 in een andere vorm. In de suite zit onder meer vSphere 7 met ondersteuning voor Kubernetes.

De afgelopen jaren heeft VMware langzaam stappen gezet in de richting van Kubernetes. Er werden bedrijven als Heptio overgenomen, om de juiste technologie, maar bovenal de juiste mensen aan boord te krijgen. De vraag vanuit de markt was regelmatig wanneer Kubernetes de virtual machines gaat vervangen?

vSphere 7 ondersteunt Kubernetes

Het voorlopige antwoord van VMware is “niet”. Dat bewijst het door VMware Cloud Foundation 4 te presenteren met daarin vSphere 7, waarmee je niet alleen je virtual machines (VM’s) kan beheren, maar ook je Kubernetes containers. De complete core van vSphere is op de schop gegaan, om zowel VM’s als containers te ondersteunen, aldus Ray O’Farrell executive vice president bij VMware.

Daarmee gaat VMware een nieuw tijdperk in. Een tijdperk waarin het niet alleen een dominante speler is in de virtualisatie markt maar ook in de Kubernetes container markt. Het simpelweg ondersteunen van Kubernetes in vSphere is niet voldoende, daarom heeft VMware zijn portfolio op de schop genomen en twee oplossingen naast elkaar gezet die echt het verschil moeten gaan maken. Niet alleen voor IT-operations, maar zeker ook voor ontwikkelaars die moderne cloudapplicaties ontwikkelen.

VMware Cloud Foundation 4 (with Tanzu)

Het nieuwe VMware Cloud Foundation 4 komt in twee smaken op de markt. Met en zonder Tanzu. Standaard bestaat Cloud Foundation 4 uit vSphere 7, vSAN 7, vRealize 8.1 en NSX-T. Met VMware Cloud Foundation mikt VMware nog steeds op de hybrid cloud, standaard draait de oplossing in een datacenter en is deze naar wens uit te breiden naar de cloud, bijvoorbeeld naar VMware on AWS of een van de vele andere partners.

vSphere 7

vSphere is zoals eerder vermeld fors op de schop genomen, zodat niet alleen het management van VM’s maar ook van containers nu mogelijk is. vSphere 7 met Kubernetes ondersteuning zal ook enkel via Cloud Foundation 4 beschikbaar komen en niet als los product. VMware legt de focus dus echt op de VMware Cloud Foundation suite.

vSAN 7

Met vSAN 7 kan in het eigen datacenter opslagcapaciteit worden gevirtualiseerd, afhankelijk van de behoefte van het project. Daarnaast biedt vSAN cloud native storage (CNS) voor moderne applicaties. Hiermee beschikt vSAN over een container storage interface, zodat er specifiek voor Kubernetes containers opslag aangemaakt kan worden en deze ook is te gebruiken door containers.

vRealize 8.1

Ook vRealize maakt nog onderdeel uit van Cloud Foundation en biedt nu mogelijkheden voor automation van VM’s en containers. Zowel gevirtualiseerd in het eigen datacenter als naar de cloud.

NSX-T

Tot slot NSX-T. Hiermee biedt VMware een volledig networking stack en security-oplossingen om VM’s en containers te verbinden en te beveiligen.

VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu

Het andere smaakje; VMware Cloud Foundation with Tanzu. Deze optie voegt aan het eerder genoemde nog Tanzu Runtime Services toe en Hybrid Infrastructure Services. Het komt neer op de eigen interpretatie van de open source Kubernetes oplossing, maar dan van VMware. Verder nog een complete API-set, zodat ook ontwikkelaars aan de slag kunnen met containers op het VMware-platform. Zij kunnen via API’s de complete infrastructuur opbouwen en managen.

Daarmee lijkt het erop dat de normale VMware Cloud Foundation 4 dus niet geschikt is voor ontwikkelaars, omdat er dan geen API’s beschikbaar zijn en alles via vSphere en de GUI moet gebeuren. Daarnaast ligt de primaire focus nog steeds on premise en kan je wel extenden naar de cloud, maar nog niet managen.

Voor een echte multicloud aanpak heb je aan VMware Cloud Foundation 4 niet voldoende. Dan moet je echt de oplossingen uit het Tanzu-portfolio hebben.

VMware Tanzu portfolio voor multicloud en moderne applicaties

VMware had ook veel aandacht voor het VMware Tanzu portfolio dat bestaat uit VMware Tanzu Kubernetes Grid, VMware Tanzu Mission Control en VMware Tanzu Application Catalog.

Het grote verschil tussen de Tanzu-producten en Cloud Foundation is dat het meer gericht is op developers en cloudomgevingen. VMware Cloud Foundation heeft weliswaar cloud in de naam, maar het is vooral een manier om je eigen datacenter geschikt te maken om met de cloud overweg te kunnen. Het blijft een on premise-oplossing die kan worden uitgebreid naar de cloud, waardoor je een hybride omgeving krijgt. Met VMwate Tanzu Mission Control heb je een centraal management platform dat echt multicloud werkt. Overal waar een Kubernetes omgeving beschikbaar is gesteld, volgens de standaard open source specificatie, kan Mission Control mee overweg. Eventueel kan met VMware Tanzu Kubernetes Grid op elke plek zo’n omgeving worden uitgerold en beschikbaar gesteld.

VMware Tanzu Mission Control kan bijvoorbeeld direct werken met VMware Cloud Foundation in je eigen datacenter, maar ook met de public cloud Kubernetes oplossingen van AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, IBM, Alibaba en vele andere. Het is een echte multicloud management tool waar ontwikkelaars met API’s op in kunnen haken. Op die manier kan een bedrijf bijvoorbeeld optimaal gebruikmaken van hyperscaler regio’s. In sommige Europese landen is Google bijvoorbeeld beter vertegenwoordigd dan AWS, of in China is Alibaba veel sterker dan de Amerikaanse spelers. Met VMware Tanzu Mission Control zou je Kubernetes in verschillende clouds kunnen draaien, om het vervolgens te managen vanuit één control panel.

Het beheren van die Kubernetes-omgevingen is overigens meer dan het aanmaken en activeren van een container. Ook zaken als governance en rechten tot bepaalde data of containers kan centraal worden geregeld.

VMware Tanzu Application Catalog is eigenlijk het oude Bitnami. Een database vol met applicaties die zijn voorgeïnstalleerd in een VM of Kubernetes container en met één druk op de knop kunnen worden gedeployed in je eigen cloudomgeving. Veel van deze applicaties zijn open source en niet altijd even makkelijk om te beheren of uit te rollen. Die last neemt de Application Catalog over. Daarnaast komt er een stukje veiligheid bij kijken, alle applicaties zijn getest en beveiligd. Het voegt een extra beveiligingslaag toe, waardoor de standaard beveiliging beter is geregeld. Beter dan wanneer de ontwikkelaars in een bedrijf zelf applicaties gaan installeren en uitrollen.

Het vernieuwde Tanzu portfolio is per direct beschikbaar. De VMware Cloud Foundation 4 suite zal op 1 mei beschikbaar komen.

