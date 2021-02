Micro Focus werkt samen met Jaguar Racing in Formule E

Micro Focus en Jaguar hebben bekendgemaakt te gaan samenwerken in Formule E. Jaguar wil de software van Micro Focus gebruiken voor data-analyse.

De twee bedrijven hebben hun samenwerking aangekondigd in een persbericht. Daarin vertelt Micro Focus dat het bedrijf de technologie van dochterbedrijf Vertica levert aan Jaguar, om geavanceerde data-analyse en machine learning toe te passen op de grote hoeveelheid gegevens die het raceteam verzamelt.

Micro Focus neemt ook de cyberbeveiliging van Jaguar Racing op zich. Daarbij wil het kijken in mogelijke hiaten in de beveiliging van het Formule E-team. Verder wil Micro Focus de middelen en ondersteuning leveren om het team te helpen met softwareontwikkeling.

Reacties

James Barclay, Team Director bij Jaguar Racing, is verheugd. “We zijn erg verheugd om te onthullen dat Micro Focus – een wereldleidende softwareprovider – met Jaguar Racing gaat samenwerken in seizoen zeven van het ABB FIA Formula E World Championship. We zijn blij om samen te kunnen werken met hun specialistische softwarekennis en samen geweldige resultaten op de baan te bereiken. We zijn slechts dagen verwijderd van de lichten die bij de eerste race van het kampioenschap op groen springen en we zijn gretig om samen successen te behalen.”

Ook Eric Varness, CEO van Micro Focus is blij met de samenwerken. “Dat Micro Focus en Jaguar Racing hun krachten bundelen is een natuurlijke opstelling van gelijkgestemde organisaties die een track record van pragmatisme, consistentie en innovatie delen. Onze ‘High Tech, Low Drama’-aanpak voor het leveren van resultaten gaat een aantal synergieën leveren, zoals snelheid, wendbaarheid en inzichten die zich vertalen in nog betere prestaties op alle fronten. Onze 40.000 klanten wereldwijd zijn verheugd om meer over onze samenwerking te leren wanneer we James Barclay uitnodigen om te presenteren tijdens Micro Focus Universe, ons klantenevenement in maart.”

Micro Focus

Micro Focus is een bedrijf dat zich specialiseert in het leveren van verschillende IT-diensten, van software tot consultancy. Het bedrijf publiceert regelmatig marktprognoses voor de IT-industrie. Techzine heeft onlangs nog een interview met Chris Winter, Pre Sales Consultant van Micro Focus gehouden.

Jaguar Racing

Jaguar Racing heeft inmiddels flink wat geschiedenis in de hoogste klassen van de racerij op zijn naam staan. Het team deed tussen 2000 en 2004 mee aan de Formule 1. Ook is Jaguar Racing meegedaan aan verschillende enduranceraces, GT2-races, GT3-races en GT4-races. Sinds 2016 is het team actief in de Formule E. In het afgelopen seizoen behaalde het team daar de zevende plaats in het kampioenschap.