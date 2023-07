OpenText heeft Cloud Editions 23.3 aangekondigd. De release integreert de overgenomen technologie van Micro Focus nauwer met de enterprise software van OpenText.

Sinds de afronding van de acquisitie op 1 februari zijn klanten, partners en medewerkers van Micro Focus overgegaan naar OpenText. De kopende partij wilde de technologie graag overnemen om “het platform der platformen voor informatiemanagement” te zijn. Het aantrekken van Micro Focus breidde de mogelijkheden daarvoor uit. De techleverancier kan daardoor meer helpen bij het beveiligen van activiteiten, meer inzichten krijgen in informatie en beter ondersteunen bij het beheer van een hybride en complexe digitale infrastructuur. Hiervoor biedt het tools voor cybersecurity, Digital Operations Management, Applications Automation en geavanceerde analytics en AI. OpenText voorziet de komende jaren vier grote veranderingen die het met de Micro Focus-technologie wil ondersteunen.

Micro Focus heeft van oorsprong een breed software-aanbod, mede doordat het onderdelen van HPE overnam. OpenText maakte voordat het Micro Focus overnam al groei door, en werkt voornamelijk met zijn cloud delivery-model Cloud Editions voor informatiemanagement en security-assets. De release van Cloud Editions 23.3 speelt voor een groot deel in op de integratie van van origine Micro Focus-technologie. In deze blog zetten we de belangrijkste updates uiteen.

Sneller data-driven werken

Zo zal Vertica met de update een grote stap gaan maken. Deze on-premise database bestaat al geruime tijd en dient als basis voor analytics en machine learning. De database beweegt nu echter meer naar de cloud. Hierover zegt OpenText: “Bedrijven kunnen voordeel halen uit hun data door het combineren van een data warehouse met data lakehouse-mogelijkheden, via een nieuwe data lakehouse-integratie met Apache Iceberg. Dit biedt bedrijven snel toegang tot en analyses van data, alsmede moeiteloos ongelimiteerde hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data – en zonder enige limieten.”

Hiermee beweegt OpenText dus ook meer richting de lakehouse-architectuur. Dat wil zeggen, een omgeving die de voordelen van data warehouses en data lakes combineert. Zo ontstaat er een geïntegreerde omgeving voor het opslaan, beheren en analyseren van zowel gestructureerde als ongestructureerde data.

Als je meer wil weten over de verschillende architecturen, kan je ons verhaal over warehouses, lakes en lakehouses lezen.

In gesprek met VentureBeat vult OpenText aan dat het synergie wil creëren binnen zijn portfolio. Zo had Vertica voorheen niet de gewenste mogelijkheden om bedrijven te helpen eenvoudig business intelligence (BI)-dashboard en -reports te ontwikkelen. OpenText bouwde precies daarvoor zelf AI- en analyticsplatform Magellan. Vertica en Magellan kunnen elkaar wat dat betreft aanvullen, door de database en de BI-reporting en data discovery-features dichterbij elkaar te brengen.

OpenText omschrijft Vertica ook wel als een columnar database, waar biljoenen rijen aan data in kunnen worden opgeslagen. Gebruikers krijgen bij queries vervolgens snel hits terug. Die database is nu geïntegreerd met Magellan Studio for BI, om bedrijven meer te laten profiteren van Vertica-data. Dashboards bouwen en reporting moeten dan ook sneller verlopen.

Verder is het op dit vlak nog noemenswaardig dat OpenText ValueEdge, een technologie die ook via de Micro Focus-overname binnen kwam, updates krijgt. Het platform zal meer AI gaan gebruiken, om in staat te zijn risico’s rond software delivery, onderhoud en governance te volgen en voorspellen. Het doel is om Software delivery-teams de visibility te bieden voor ieder onderdeel van een software development lifecycle.

IDOL en AI

Met het overnemen van Micro Focus krijgt OpenText ook de beschikking over Autonomy, waar de IDOL-engine onder valt. Dit staat voor Intelligent Data Operating Layer en maakt data doorzoekbaar en begrijpelijk. OpenText ziet in IDOL een troef om zijn software krachtiger te maken en zal de engine dan ook diep integreren. Het doel is om hiermee meer automation, inzichten en innovatie te realiseren. “Wij geloven dat IDOL overal geïntegreerd moet worden, in elk onderdeel van ons portfolio”, verklaart chief product officer Muhi Majzoub tegenover VentureBeat.

De CPO noemt als voorbeeld het analyseren van content om PII-data te identificeren. Maar het kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden in de securityoplossingen om fraude gemakkelijker op te sporen.

Samenwerking van medewerkers versterken

Als onderdeel van de Cloud Editions 23.2-release maakt OpenText ook bekend dat OpenText Core for Google Workspace binnenkort beschikbaar is in de Google Cloud Marketplace. OpenText Core is een SaaS-oplossing voor content management en krijgt nu een nieuwe oplossing voor Google Workspace. Deze moet helpen “digitale frictie te reduceren, werknemersproductiviteit te verbeteren en bedrijfsprocessen te accelereren, wat het voor gebruikers mogelijk maakt geautomatiseerde governance workflows te embedden, ongeacht waar en hoe ze werken met Google Workspace”.

Op het gebied van samenwerking komt OpenText ook nog met een Documentum for Healthcare. Het gaat hier om een centrale plek voor alle patiëntdata, om gezondheidssystemen en ziekenhuizen te ondersteunen bij het beheren van de gegevens. Ook moet de manier waarop ze de patiëntinformatie beheren, toegang tot krijgen en delen verbeteren door ongestructureerde content in bruikbare inzichten.

Al met al zet OpenText met de release van Cloud Edition 23.3 flink in op innovatie. En er is weer een sprong gemaakt in het verder integreren van Micro Focus-technologie.

