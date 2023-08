OpenText heeft zijn boekjaar afgerond met een recordomzet van 4,5 miljard dollar (zo’n 4,1 miljard euro). De periode die liep tot 30 juni geeft voor het eerst een indruk van de invloed van de overname van Micro Focus.

Bij de financiële cijfers presenteert OpenText een jaarlijkse omzetgroei van 28,4 procent. CEO Mark J. Barrenechea geeft in het bijzonder aan dat 81 procent van de omzet, oftewel 3,6 miljard dollar, afkomstig is van jaarlijks terugkerende inkomsten. Mede door die ontwikkeling kijkt Barrenechea met vertrouwen vooruit op het komende jaar.

Andere positieve resultaten van OpenText zijn een cloudomzet van 1,7 miljard dollar, veroorzaakt door een jaar-op-jaargroei van 10,8 procentpunt. De enterprise cloud bookings bedragen 528 miljoen dollar, wat een stijging van 9,5 procent betekent.

De winst kwam uiteindelijk uit op iets meer dan 150 miljoen dollar, wat minder is dan een jaar eerder toen er nog een winst van iets meer dan 397 miljoen dollar geboekt werd.

Invloed Micro Focus

Veel uitgaven deed OpenText dit jaar aan de overname van Micro Focus. Dat zal invloed hebben gehad op de omzet en winst. De resultaten van Micro Focus vanaf 1 februari zijn meegenomen in het boekjaar van OpenText.

“De waarde die we genereren via het OpenText Business System of Total Growth is echt opmerkelijk. We hebben onze eerste integratie van Micro Focus versneld, vooroplopend op schema, en we blijven op schema om onze bedrijfsdoelstellingen op korte en lange termijn te halen”, aldus Madhu Ranganathan, OpenText EVP, CFO.

Barrenechea kijkt dan ook met vertrouwen naar het volgende boekjaar. “Vooruitkijkend zal Fiscaal 2024 opnieuw een jaar van uitstekende groei zijn voor OpenText, geleid door Cloud en onze uitgebreide Information Management-missie, waarbij de producten van Micro Focus bijdragen aan autonome groei.”

Tip: OpenText en Micro Focus dichterbij elkaar door Cloud Editions 23.3