IBM Power Virtual Servers voorzien van Red Hat OpenShift

IBM heeft zijn Power Systems-hardware voorzien van diverse Red Hat-oplossingen. Onder meer heeft Big Blue de beschikbaarheid van Red Hat OpenShift voor het IaaS-aanbod Power Virtual Servers mogelijk gemaakt.

Met de nu nieuwe oplossingen voor het IBM Power Systems-portfolio krijgen bedrijven meer mogelijkheden voor het uitrollen en beheren van hybrid cloudomgevingen. De belangrijkste introductie is de beschikbaarheid van het Red Hat containerorkestratieplatform OpenShift voor Power Virtual Servers. De combinatie van het containerorkestratieplatform en de IaaS-toepassingen moet bedrijven helpen de cloudmogelijkheden van hun Power Virtual Servers verder uit te breiden.

IBM Power Virtual Servers zijn toepassingen die zijn gebaseerd op de IBM POWER9-chipsets en toegang bieden tot meer dan 200 IBM clouddiensten. Met de uitbreiding van de mogelijkheden kunne klanten nu ook belangrijke zakelijke applicaties draaien als SAP HANA in op IBM POWER9 gebaseerde cloudomgevingen, zo geeft Big Blue aan.

Ansible-modules

Naast Red Hat OpenShift heeft IBM nog meer Red Hat-integraties voor zijn Power Systems-portfolio doorgevoerd, zoals Red Hat Runtimes. Deze oplossing moet de IBM Power Systems meer dynamische capaciteit brengen, zodat klanten rekenkracht kunnen schalen over Linux, IBM i en AIX.

Daarnaast moeten zes nieuwe Red Hat open-source Ansible-oplossingen bedrijven meer flexibiliteit en automatisering brengen voor de uitrol van hybrid cloudomgevingen. Deze Ansible-oplossingen zijn Patch Management, Security Management, OS en Application Deployment, Continuous Delivery, Centralized Backup en Recovery. Hiermee komt het aantal Ansible-modules voor IBM Power Systems op 102, aldus de techgigant.

IBM Power Private Cloud Rack Solution

Verder is, naast al deze container- en softwareoplossingen, voor IBM Power Systems ook nog een nieuwe hardware-toepassing uitgebracht. De IBM Power Private Cloud Rack Solution is een vooraf geconfigureerd systeem met compute, storage, networking en vooraf geïnstalleerde software. De toepassingen is een aanvulling op eigen infrastructuur van klanten en moet hen helpen om hun cloudbeheer te optimaliseren. Ook biedt de toepassing klanten een IaaS-omgeving om hen te helpen met het uitrollen van en door ontwikkelen van op Kubernetes gebaseerde cloud-native applicaties. Dit gebeurt met het Red Hat OpenShift Container Platform.

Later dit jaar worden de IBM Power Systems voorzien van een update naar de Power10-processors die speciaal voor hybrid cloudomgevingen zijn ontwikkeld.

Tip: Red Hat voelt zich onoverwinnelijk met OpenShift onder vleugel IBM