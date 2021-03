SAP verwacht 5 miljard euro cloudomzet door RISE with SAP

SAP zet hoog in op zijn geplande migratie van klanten naar het ‘business transformation as a service’-cloudmodel RISE with SAP. Tegen 2025 moet dit een omzet van maar liefst 5 miljard euro opleveren.

Volgens The Register gaf CFO Luka Mucic in een conference call aan dat de ERP-gigant met RISE with SAP verwacht dat klanten massaal hun huidige on-premise licenties gaan omzetten naar cloudgebaseerde abonnementen. Dit moet in 2025 een omzet van 2,5 miljard euro opleveren. Ook wordt tegen die tijd verwacht dat nieuwe direct in RISE with SAP geregistreerde licenties eenzelfde bedrag van 2,5 miljard euro zal opleveren. Dit laatste bedrag is omzet die anders naar traditionele softwarelicenties zou zijn gegaan, aldus CFO Mucic.

RISE with SAP

RISE with SAP is het recent geïntroduceerde model voor software en hosting van de ERP-gigant. Met deze dienst kunnen klanten hun bestaande on-premise applicatieportfolio in één keer, ‘lift and shift’, naar de cloud brengen. Daarnaast biedt het programma onder meer proces analytics, migraties naar de nieuwe versie van S/4HANA en andere oplossingen voor zakelijke processen.

Dat SAP nog verder gelooft in de sterke adoptie van RISE with SAP blijkt uit andere opmerkingen van de CFO. Hij verwacht dat de overstap van klanten ervoor gaat zorgen dat zij twee keer zoveel gaan spenderen als zij anders aan onderhoudskosten zouden uitgeven. Klanten met RISE with SAP hoeven niet langer on-premises software te kopen en krijgen dus meer voor hun geld dan alleen onderhoud. Voor hen des te meer een reden om over te stappen.

Tip: SAP pusht S/4HANA Cloud ERP met totaalpakket RISE with SAP

Cloud multiplier

Daarnaast verwacht SAP in de komende vijf jaar zijn omzet te verdubbelen via een zogenoemde ‘cloud multiplier’. Hierbij wordt dan 1 miljoen euro aan eeuwige licenties geconverteerd in een jaarlijkse abonnementsbijdrage van 450.000 euro. Dit is dan 2,25 keer wat SAP alleen aan licenties zou verdienen, aldus de CFO.

Voordelen voor klanten

SAP verzekert zijn klanten dat zij niet slechter af zijn bij hun conversie naar RISE with SAP. Volgens de ERP-gigant wordt de TCO voor hen minder in de cloud. Mucic voorziet voor klanten een TCO-reductie van 20 procent. Dit door de overstap naar de cloud en door het afnemen van bundels. Daarnaast krijgen klanten onder meer een versimpelde IT-governance.