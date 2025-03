ASML boekt recordomzet van 28,3 miljard euro dankzij AI-revolutie

ASML heeft in 2024 een recordomzet van 28,3 miljard euro behaald, met een nettowinst van 7,6 miljard euro. De Nederlandse chipmachinefabrikant profiteert van de toenemende vraag naar geavanceerde chips voor AI-toepassingen, maar ziet ook uitdagingen door exportbeperkingen.

In zijn jaarverslag benadrukte CEO Christophe Fouquet de aanzienlijke invloed van kunstmatige intelligentie op de halfgeleiderindustrie. Hij verwacht dat de komende vijf jaar de globale verkoop jaarlijks met negen procent zal groeien. Die markt zou volgens Fouquet bovendien 1 biljoen dollar waard zijn tegen dat jaar.

Marktverschuivingen en uitdagingen

Verschuivingen binnen de markt kunnen nog een onverwacht effect opleveren op de omzet van het bedrijf. De opkomst van kostenefficiënte AI-oplossingen zoals die van het Chinese bedrijf DeepSeek, kunnen bijvoorbeeld de vraag naar high-end chips verminderen. Dit zou directe gevolgen hebben voor de verkoop van ASML’s geavanceerde machines. Volgens de CEO van het bedrijf kunnen de chips alleen veel meer betekenen voor bedrijven die de AI gebruiken, dan voor de ontwikkelaars ervan. Hij verwacht daardoor dat de impact zeker niet negatief zal zijn.

Wel hebben geopolitieke spanningen geleid tot strengere exportbeperkingen. Dat had op zijn beurt een weerslag op de orders die ASML kreeg. In 2024 was 36 procent van ASML’s omzet afkomstig uit China, maar dit percentage zal naar verwachting dalen naar 20 procent in 2025.

Tip! Nederland scherpt exportrestricties chipapparatuur verder aan

De producent benoemde 2024 al vanaf de start van het boekjaar een ‘transitiejaar‘. Deze vermelding kwam nog van de vorige CEO, Peter Wennink. De wisseling aan de top was een onderdeel van deze uitspraak, maar ook de teruglopende verkoop vanuit China voegde bij aan de wijzigingen. Er werd goed ingeschat dat de strengere exportrestricties vijftien procent van de verkopen aan China zou treffen. Eerder representeerden de Chinese klanten 49 procent van alle ASML-orders. Daar bleef nu dus 36 procent van over. Voor het komende jaar wordt die terugloop dus wel nog eens verwacht.

Vooruitzichten en strategische aanpassingen

Ondanks deze uitdagingen zet ASML stevige omzetverwachtingen uit voor 2025: tussen 30 en 35 miljard euro. Deze voorspelling berust op een sterke aanhoudende vraag naar EUV-lithografiesystemen die essentieel zijn voor AI-toepassingen.

Het bedrijf blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling om te voldoen aan de veranderende marktvraag en om zijn leidende positie in de industrie te behouden.